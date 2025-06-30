30.06.2025
Смотреть онлайн Marin FC Alliance - Pleasanton Rage 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Marin FC Alliance — Pleasanton Rage . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Marin FC Alliance
38'
45'
56'
77'
Завершен
4 : 3
30 июня 2025
Pleasanton Rage
28'
35'
37'
Счет после первого тайма 2:3 : 0,1
Матч закончился со счётом 4:3 : 0,1
Текстовая трансляция
8'
Pleasanton Rage - Угловой
18'
Pleasanton Rage - Угловой
28'
Pleasanton Rage - 1-ый Гол
35'
Pleasanton Rage - 2-ой Гол
37'
Pleasanton Rage - 3-ий Гол
38'
Marin FC Women - 4-ый Гол
45'
Marin FC Women - 5-ый Гол
56'
Marin FC Women - 6-ый Гол
57'
Marin FC Women - Угловой
73'
Marin FC Women - Угловой
77'
Marin FC Women - 7-ый Гол
Превью матча Marin FC Alliance — Pleasanton Rage
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
72
71
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
10
11
Комментарии к матчу