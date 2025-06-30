Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Marin FC Alliance - Pleasanton Rage 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Marin FC AlliancePleasanton Rage . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Marin FC Alliance
38'
45'
56'
77'
Завершен
4 : 3
30 июня 2025
Pleasanton Rage
28'
35'
37'
Pleasanton Rage icon
28'
Pleasanton Rage icon
35'
Pleasanton Rage icon
37'
Marin FC Women icon
38'
Marin FC Women icon
45'
Счет после первого тайма 2:3 : 0,1
Marin FC Women icon
56'
Marin FC Women icon
77'
Матч закончился со счётом 4:3 : 0,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Pleasanton Rage - Угловой
18'
Угловой
Pleasanton Rage - Угловой
28'
Pleasanton Rage - 1-ый Гол
35'
Pleasanton Rage - 2-ой Гол
37'
Pleasanton Rage - 3-ий Гол
38'
Marin FC Women - 4-ый Гол
45'
Marin FC Women - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 2:3 : 0,1
56'
Marin FC Women - 6-ый Гол
57'
Угловой
Marin FC Women - Угловой
73'
Угловой
Marin FC Women - Угловой
77'
Marin FC Women - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:3 : 0,1

Превью матча Marin FC Alliance — Pleasanton Rage

Статистика матча

Владение мячом
Marin FC Alliance Marin FC Alliance
52%
Pleasanton Rage Pleasanton Rage
48%
Атаки
72
71
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
10
11
