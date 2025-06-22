22.06.2025
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
12'
Rochester FC Women - Угловой
18'
RKC Third Coast Women - 1-ый Гол
24'
Rochester FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
62'
Rochester FC Women - Угловой
67'
RKC Third Coast Women - Угловой
73'
Rochester FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча RKC Third Coast Women — Rochester FC Women
Статистика матча
Атаки
123
221
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
3
7
