22.06.2025
Смотреть онлайн Miami AC Women - TLH Reckoning Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Miami AC Women — TLH Reckoning Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Somerset Academy.
МСК, Стадион: Somerset Academy
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 5
22 июня 2025
Превью матча Miami AC Women — TLH Reckoning Women
Статистика матча
Атаки
78
121
Угловые
2
4
Комментарии к матчу