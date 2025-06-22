22.06.2025
Смотреть онлайн Detroit City FC Women - AFC Ann Arbor Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Detroit City FC Women — AFC Ann Arbor Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Keyworth Stadium.
МСК, Стадион: Keyworth Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 2
22 июня 2025
Превью матча Detroit City FC Women — AFC Ann Arbor Women
Комментарии к матчу