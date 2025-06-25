25.06.2025
Смотреть онлайн Chattanooga Red Wolves Women - Asheville City SC 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Chattanooga Red Wolves Women — Asheville City SC . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе CHI Memorial Stadium.
МСК, Стадион: CHI Memorial Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 2
25 июня 2025
Превью матча Chattanooga Red Wolves Women — Asheville City SC
Комментарии к матчу