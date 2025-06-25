Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Chattanooga Red Wolves Women - Asheville City SC 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Chattanooga Red Wolves WomenAsheville City SC . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе CHI Memorial Stadium.

МСК, Стадион: CHI Memorial Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Chattanooga Red Wolves Women
Завершен
1 : 2
25 июня 2025
Asheville City SC
Превью матча Chattanooga Red Wolves Women — Asheville City SC

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA