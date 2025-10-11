Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Сан Антонио Унидо - Santiago City 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: Сан Антонио УнидоSantiago City, 22 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 22 тур
Чили - Сегунда
Сан Антонио Унидо
17'
77'
82'
86'
90+5'
Завершен
5 : 5
11 октября 2025
Santiago City
12'
35'
45+1'
55'
61'
Смотреть онлайн
Santiago City icon
12'
Сан Антонио Унидо icon
17'
Santiago City icon
35'
Santiago City icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:3
Santiago City icon
55'
Santiago City icon
61'
Сан Антонио Унидо icon
77'
Сан Антонио Унидо icon
82'
Сан Антонио Унидо icon
86'
Сан Антонио Унидо icon
90+5'
Матч закончился со счётом 5:5
Текстовая трансляция
12'
Santiago City - 1-ый Гол
17'
Сан Антонио Унидо - 2-ой Гол
35'
Santiago City - 3-ий Гол
45+1'
Santiago City - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3
47'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
49'
Угловой
Santiago City - Угловой
51'
Угловой
Santiago City - Угловой
55'
Santiago City - 5-ый Гол
57'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
61'
Santiago City - 6-ый Гол
64'
Угловой
Santiago City - Угловой
66'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
71'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
77'
Сан Антонио Унидо - 7-ый Гол
79'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
82'
Сан Антонио Унидо - 8-ый Гол
86'
Сан Антонио Унидо - 9-ый Гол
90+5'
Сан Антонио Унидо - 10-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:5

Превью матча Сан Антонио Унидо — Santiago City

Команда Сан Антонио Унидо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 25-24. Команда Santiago City, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 13-24. Команда Сан Антонио Унидо в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Santiago City забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Santiago City, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Сан Антонио Унидо
Сан Антонио Унидо
Santiago City
Сан Антонио Унидо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.06.2025
Santiago City
Santiago City
1:4
Сан Антонио Унидо
Сан Антонио Унидо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан Антонио Унидо Сан Антонио Унидо
50%
Santiago City Santiago City
50%
Атаки
140
119
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
17
6
Удары в створ ворот
7
15
Игры 22 тур
13.10.2025
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
2:1
Осорно
Завершен
12.10.2025
Депортес Ренго
2:3
КД Трасандино
Завершен
12.10.2025
Brujas de Salamanca
2:2
Мелипилья
Завершен
12.10.2025
Пуэрто-Монт
4:0
Concon National
Завершен
11.10.2025
Сан Антонио Унидо
5:5
Santiago City
Завершен
11.10.2025
Депортес Линарес
1:0
Провинкиял Овалле
Завершен
Комментарии к матчу
