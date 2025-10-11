Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда : Сан Антонио Унидо — Santiago City , 22 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Сан Антонио Унидо — Santiago City

Команда Сан Антонио Унидо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 25-24. Команда Santiago City, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 13-24. Команда Сан Антонио Унидо в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Santiago City забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Santiago City, в том матче победу одержали гостьи.