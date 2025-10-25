Смотреть онлайн Santiago City - Пуэрто-Монт 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда: Santiago City — Пуэрто-Монт, 23 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
Превью матча Santiago City — Пуэрто-Монт
Команда Santiago City в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-26. Команда Пуэрто-Монт, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-9. Команда Santiago City в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Пуэрто-Монт забивает 3, пропускает 1.