25.10.2025

Смотреть онлайн Santiago City - Пуэрто-Монт 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: Santiago CityПуэрто-Монт, 23 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК, 23 тур
Чили - Сегунда
Santiago City
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Пуэрто-Монт
23'
Пуэрто-Монт icon
23'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Пуэрто-Монт - Угловой
23'
Пуэрто-Монт - 1-ый Гол
29'
Угловой
Пуэрто-Монт - Угловой
30'
Угловой
Пуэрто-Монт - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
62'
Угловой
Пуэрто-Монт - Угловой
79'
Угловой
Пуэрто-Монт - Угловой
90+2'
Угловой
Пуэрто-Монт - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Santiago City — Пуэрто-Монт

Команда Santiago City в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-26. Команда Пуэрто-Монт, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-9. Команда Santiago City в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Пуэрто-Монт забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Santiago City Santiago City
48%
Пуэрто-Монт Пуэрто-Монт
52%
Атаки
67
110
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
2
5
Игры 23 тур
26.10.2025
Генерал Веласкез
2:1
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Завершен
26.10.2025
Осорно
6:1
Депортес Ренго
Завершен
26.10.2025
Мелипилья
0:1
Сан Антонио Унидо
Завершен
25.10.2025
Santiago City
0:1
Пуэрто-Монт
Завершен
25.10.2025
КД Трасандино
0:2
Депортес Линарес
Завершен
Комментарии к матчу
