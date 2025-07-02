02.07.2025
Смотреть онлайн Дайтон Датч Лайонс - Lexington SC II 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Дайтон Датч Лайонс — Lexington SC II, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DOC Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: DOC Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 1
02 июля 2025
Lexington SC II
89'
Текстовая трансляция
16'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
43'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
45'
Lexington SC II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
65'
Lexington SC II - Угловой
69'
Lexington SC II - Угловой
69'
Lexington SC II - Угловой
75'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
88'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
89'
Lexington SC II - 1-ый Гол
90+4'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
90+4'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
90+4'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
90+5'
Дайтон Датч Лайонс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Дайтон Датч Лайонс — Lexington SC II
Статистика матча
Атаки
79
51
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу