22.06.2025
Смотреть онлайн Colorado Storm - Albion SC Colorado 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Colorado Storm — Albion SC Colorado, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
4 : 2
22 июня 2025
Превью матча Colorado Storm — Albion SC Colorado
