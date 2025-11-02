Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония. Эсилига Б. Футбол : Johvi FC Phoenix — ФК Курессааре II , 35 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча Johvi FC Phoenix — ФК Курессааре II

Команда Johvi FC Phoenix в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 27-13. Команда ФК Курессааре II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-32. Команда Johvi FC Phoenix в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ФК Курессааре II забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды ФК Курессааре II, в том матче победу одержали гостьи.