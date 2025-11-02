Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Johvi FC Phoenix - ФК Курессааре II 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияЭстония. Эсилига Б. Футбол: Johvi FC PhoenixФК Курессааре II, 35 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 35 тур
Эстония. Эсилига Б. Футбол
Johvi FC Phoenix
Завершен
4 : 0
02 ноября 2025
ФК Курессааре II
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Johvi FC Phoenix — ФК Курессааре II

Команда Johvi FC Phoenix в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 27-13. Команда ФК Курессааре II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-32. Команда Johvi FC Phoenix в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ФК Курессааре II забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды ФК Курессааре II, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Johvi FC Phoenix
Johvi FC Phoenix
ФК Курессааре II
Johvi FC Phoenix
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
ФК Курессааре II
ФК Курессааре II
2:3
Johvi FC Phoenix
Johvi FC Phoenix
Обзор
22.06.2025
ФК Курессааре II
ФК Курессааре II
1:4
Johvi FC Phoenix
Johvi FC Phoenix
Обзор

Статистика матча

Атаки
131
84
Угловые
11
0
Игры 35 тур
02.11.2025
Johvi FC Phoenix
4:0
ФК Курессааре II
Завершен
01.11.2025
ФК Нарва Транс II
2:1
Табасалу Чарма
Завершен
01.11.2025
Тарту Калев
4:3
Легион
Завершен
01.11.2025
Ляэнемаа Хаапсалу
1:3
Пайде II
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
10 Ноября
19:00
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
10 Ноября
20:00
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
10 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA