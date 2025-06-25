25.06.2025
Смотреть онлайн Lexington SC Women - Kings Hammer FC Women 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Lexington SC Women — Kings Hammer FC Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wendell & Vickie Bell Soccer Complex.
МСК, Стадион: Wendell & Vickie Bell Soccer Complex
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Отменен
- : -
25 июня 2025
Превью матча Lexington SC Women — Kings Hammer FC Women
История последних встреч
Lexington SC Women
Kings Hammer FC Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
29.06.2025
Lexington SC Women
-:-
Kings Hammer FC Women
Комментарии к матчу