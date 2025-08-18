18.08.2025
Смотреть онлайн JK Nomme United II - Ляэнемаа Хаапсалу 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония. Эсилига Б. Футбол: JK Nomme United II — Ляэнемаа Хаапсалу, 24 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 24 тур
Эстония. Эсилига Б. Футбол
JK Nomme United II
29'
65'
84'
88'
Завершен
4 : 2
18 августа 2025
Ляэнемаа Хаапсалу
21'
32'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
1'
Ляэнемаа Хаапсалу - Угловой
5'
JK Nomme United II - Угловой
11'
JK Nomme United II - Угловой
21'
Ляэнемаа Хаапсалу - 1-ый Гол
23'
JK Nomme United II - Угловой
28'
Ляэнемаа Хаапсалу - Угловой
29'
JK Nomme United II - 2-ой Гол
32'
Ляэнемаа Хаапсалу - 3-ий Гол
35'
Ляэнемаа Хаапсалу - Угловой
40'
Ляэнемаа Хаапсалу - Угловой
45'
JK Nomme United II - Угловой
51'
JK Nomme United II - Угловой
56'
JK Nomme United II - Угловой
58'
JK Nomme United II - Угловой
65'
JK Nomme United II - 4-ый Гол
67'
JK Nomme United II - Угловой
67'
JK Nomme United II - Угловой
68'
JK Nomme United II - Угловой
79'
JK Nomme United II - Угловой
82'
JK Nomme United II - Угловой
84'
JK Nomme United II - 5-ый Гол
88'
JK Nomme United II - 6-ый Гол
Превью матча JK Nomme United II — Ляэнемаа Хаапсалу
История последних встреч
JK Nomme United II
Ляэнемаа Хаапсалу
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.09.2025
Ляэнемаа Хаапсалу
1:5
JK Nomme United II
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
176
106
Угловые
12
4
Удары мимо ворот
13
1
Удары в створ ворот
10
7
Комментарии к матчу