18.08.2025

Смотреть онлайн JK Nomme United II - Ляэнемаа Хаапсалу 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияЭстония. Эсилига Б. Футбол: JK Nomme United IIЛяэнемаа Хаапсалу, 24 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 24 тур
Эстония. Эсилига Б. Футбол
JK Nomme United II
29'
65'
84'
88'
Завершен
4 : 2
18 августа 2025
Ляэнемаа Хаапсалу
21'
32'
Ляэнемаа Хаапсалу icon
21'
JK Nomme United II icon
29'
Ляэнемаа Хаапсалу icon
32'
Счет после первого тайма 1:2
JK Nomme United II icon
65'
JK Nomme United II icon
84'
JK Nomme United II icon
88'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Ляэнемаа Хаапсалу - Угловой
5'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
11'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
21'
Ляэнемаа Хаапсалу - 1-ый Гол
23'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
28'
Угловой
Ляэнемаа Хаапсалу - Угловой
29'
JK Nomme United II - 2-ой Гол
32'
Ляэнемаа Хаапсалу - 3-ий Гол
35'
Угловой
Ляэнемаа Хаапсалу - Угловой
40'
Угловой
Ляэнемаа Хаапсалу - Угловой
45'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
51'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
56'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
58'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
65'
JK Nomme United II - 4-ый Гол
67'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
67'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
68'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
79'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
82'
Угловой
JK Nomme United II - Угловой
84'
JK Nomme United II - 5-ый Гол
88'
JK Nomme United II - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча JK Nomme United II — Ляэнемаа Хаапсалу

История последних встреч

JK Nomme United II
JK Nomme United II
Ляэнемаа Хаапсалу
JK Nomme United II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.09.2025
Ляэнемаа Хаапсалу
Ляэнемаа Хаапсалу
1:5
JK Nomme United II
JK Nomme United II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
JK Nomme United II JK Nomme United II
71%
Ляэнемаа Хаапсалу Ляэнемаа Хаапсалу
29%
Атаки
176
106
Угловые
12
4
Удары мимо ворот
13
1
Удары в створ ворот
10
7
Комментарии к матчу
