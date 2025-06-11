11.06.2025
Смотреть онлайн Кливленд Форс - Толедо Виллья 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Кливленд Форс — Толедо Виллья, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 1
11 июня 2025
Толедо Виллья
68'
Текстовая трансляция
5'
Кливленд Форс - Угловой
8'
Кливленд Форс - Незабитый пенальти
12'
Толедо Виллья FC - Угловой
15'
Толедо Виллья FC - Угловой
18'
Толедо Виллья FC - Угловой
42'
Кливленд Форс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Толедо Виллья FC - Угловой
49'
Толедо Виллья FC - Угловой
51'
Кливленд Форс - Угловой
52'
Кливленд Форс - Угловой
53'
Кливленд Форс - Угловой
68'
Толедо Виллья FC - 1-ый Гол
71'
Кливленд Форс - Угловой
71'
Кливленд Форс - Угловой
78'
Кливленд Форс - Угловой
82'
Кливленд Форс - Угловой
90'
Кливленд Форс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Кливленд Форс — Толедо Виллья
Статистика матча
Атаки
62
62
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
5
9
Комментарии к матчу