26.10.2025

Смотреть онлайн Осорно - Депортес Ренго 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: ОсорноДепортес Ренго, 23 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 23 тур
Чили - Сегунда
Осорно
10'
31'
57'
59'
89'
90+4'
Завершен
6 : 1
26 октября 2025
Депортес Ренго
70'
Смотреть онлайн
Осорно icon
10'
Осорно icon
31'
Счет после первого тайма 2:0
Осорно icon
57'
Осорно icon
59'
Депортес Ренго icon
70'
Осорно icon
89'
Осорно icon
90+4'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Осорно - Угловой
10'
Осорно - 1-ый Гол
31'
Осорно - 2-ой Гол
39'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
42'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
45+3'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
45+5'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
55'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
55'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
57'
Осорно - 3-ий Гол
59'
Осорно - 4-ый Гол
61'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
70'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
70'
Депортес Ренго - 5-ый Гол
80'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
84'
Угловой
Депортес Ренго - Угловой
89'
Осорно - 6-ый Гол
90+3'
Угловой
Осорно - Угловой
90+4'
Осорно - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:1

Превью матча Осорно — Депортес Ренго

Команда Осорно в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Депортес Ренго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 9 поражений с разницей мячей 8-22. Команда Осорно в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Депортес Ренго забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Депортес Ренго, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Осорно
Осорно
Депортес Ренго
Осорно
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.05.2025
Депортес Ренго
Депортес Ренго
1:2
Осорно
Осорно
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Осорно Осорно
53%
Депортес Ренго Депортес Ренго
47%
Атаки
91
82
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
12
6
Игры 23 тур
26.10.2025
Генерал Веласкез
2:1
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Завершен
26.10.2025
Осорно
6:1
Депортес Ренго
Завершен
26.10.2025
Мелипилья
0:1
Сан Антонио Унидо
Завершен
25.10.2025
Santiago City
0:1
Пуэрто-Монт
Завершен
25.10.2025
КД Трасандино
0:2
Депортес Линарес
Завершен
Комментарии к матчу
