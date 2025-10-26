Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда : Осорно — Депортес Ренго , 23 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Осорно — Депортес Ренго

Команда Осорно в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда Депортес Ренго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 9 поражений с разницей мячей 8-22. Команда Осорно в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Депортес Ренго забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Депортес Ренго, в том матче победу одержали гостьи.