24.08.2025
Смотреть онлайн Пуэрто-Монт - КД Трасандино 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда: Пуэрто-Монт — КД Трасандино, 18 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Regional de Chinquihue.
МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Regional de Chinquihue
Чили - Сегунда
Пуэрто-Монт
3'
50'
56'
82'
89'
Завершен
5 : 0
24 августа 2025
Пуэрто-Монт
3'
Счет после первого тайма 1:0
Пуэрто-Монт
50'
Пуэрто-Монт
56'
Пуэрто-Монт
82'
Пуэрто-Монт
89'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
3'
Пуэрто-Монт - 1-ый Гол
45'
Пуэрто-Монт - Угловой
45+1'
Пуэрто-Монт - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Пуэрто-Монт - 2-ой Гол
56'
Пуэрто-Монт - 3-ий Гол
77'
Пуэрто-Монт - Угловой
79'
Пуэрто-Монт - Угловой
82'
Пуэрто-Монт - 4-ый Гол
89'
Пуэрто-Монт - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
95
77
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
11
2
