Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Генерал Веласкез - Реал Ювентуд Сан Жаокуин 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: Генерал ВеласкезРеал Ювентуд Сан Жаокуин, 23 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК, 23 тур
Чили - Сегунда
Генерал Веласкез
18'
26'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
30'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
General Velásquez icon
18'
General Velásquez icon
26'
Real Juventud San Joaquin icon
30'
Счет после первого тайма 2:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
2'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
3'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
6'
Угловой
General Velásquez - Угловой
18'
General Velásquez - 1-ый Гол
20'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
26'
General Velásquez - 2-ой Гол
30'
Real Juventud San Joaquin - 3-ий Гол
35'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
36'
Угловой
General Velásquez - Угловой
41'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
45+1'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
64'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
77'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
90+1'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
90+3'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
90+3'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой
90+4'
Угловой
Real Juventud San Joaquin - Угловой

Превью матча Генерал Веласкез — Реал Ювентуд Сан Жаокуин

Команда Генерал Веласкез в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Реал Ювентуд Сан Жаокуин, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-18. Команда Генерал Веласкез в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реал Ювентуд Сан Жаокуин забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Реал Ювентуд Сан Жаокуин, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Генерал Веласкез
Генерал Веласкез
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Генерал Веласкез
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.05.2025
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
1:2
Генерал Веласкез
Генерал Веласкез
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Генерал Веласкез Генерал Веласкез
50%
Реал Ювентуд Сан Жаокуин Реал Ювентуд Сан Жаокуин
50%
Атаки
100
97
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
15
10
Удары в створ ворот
7
11
Игры 23 тур
26.10.2025
Генерал Веласкез
2:1
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Завершен
26.10.2025
Осорно
6:1
Депортес Ренго
Завершен
26.10.2025
Мелипилья
0:1
Сан Антонио Унидо
Завершен
25.10.2025
Santiago City
0:1
Пуэрто-Монт
Завершен
25.10.2025
КД Трасандино
0:2
Депортес Линарес
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
КалПа КалПа
Пеликанс Пеликанс
19 Ноября
19:30
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
ТПС ТПС
КооКоо КооКоо
19 Ноября
19:30
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Монако Монако
19 Ноября
22:00
Венеция Венеция
Манреса Манреса
19 Ноября
22:00
КалПа КалПа
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
19 Ноября
19:30
Уникс Уникс
Енисей Красноярск Енисей Красноярск
19 Ноября
19:30
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
Палмейрас Палмейрас
19 Ноября
21:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Гамбург Тауэрс Гамбург Тауэрс
19 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA