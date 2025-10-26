Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда : Генерал Веласкез — Реал Ювентуд Сан Жаокуин , 23 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча Генерал Веласкез — Реал Ювентуд Сан Жаокуин

Команда Генерал Веласкез в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Реал Ювентуд Сан Жаокуин, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-18. Команда Генерал Веласкез в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реал Ювентуд Сан Жаокуин забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Реал Ювентуд Сан Жаокуин, в том матче победу одержали гостьи.