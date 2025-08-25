25.08.2025
Смотреть онлайн Провинкиял Овалле - Генерал Веласкез 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда: Провинкиял Овалле — Генерал Веласкез, 18 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Чили - Сегунда
Провинкиял Овалле
38'
82'
Завершен
2 : 0
25 августа 2025
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
2'
Провинкиял Овалле - Угловой
11'
Провинкиял Овалле - Угловой
16'
General Velásquez - Угловой
21'
General Velásquez - Угловой
31'
Провинкиял Овалле - Угловой
38'
Провинкиял Овалле - 1-ый Гол
55'
General Velásquez - Угловой
59'
General Velásquez - Угловой
60'
General Velásquez - Угловой
77'
Провинкиял Овалле - Незабитый пенальти
79'
Провинкиял Овалле - Угловой
79'
Провинкиял Овалле - Угловой
82'
Провинкиял Овалле - 2-ой Гол
84'
General Velásquez - Угловой
90+3'
General Velásquez - Угловой
90+6'
General Velásquez - Угловой
Статистика матча
Атаки
92
83
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
4
