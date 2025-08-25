Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн Провинкиял Овалле - Генерал Веласкез 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: Провинкиял ОваллеГенерал Веласкез, 18 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Чили - Сегунда
Провинкиял Овалле
38'
82'
Завершен
2 : 0
25 августа 2025
Генерал Веласкез
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Провинкиял Овалле icon
38'
Счет после первого тайма 1:0
Провинкиял Овалле icon
82'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Провинкиял Овалле - Угловой
11'
Угловой
Провинкиял Овалле - Угловой
16'
Угловой
General Velásquez - Угловой
21'
Угловой
General Velásquez - Угловой
31'
Угловой
Провинкиял Овалле - Угловой
38'
Провинкиял Овалле - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
General Velásquez - Угловой
59'
Угловой
General Velásquez - Угловой
60'
Угловой
General Velásquez - Угловой
77'
Провинкиял Овалле - Незабитый пенальти
79'
Угловой
Провинкиял Овалле - Угловой
79'
Угловой
Провинкиял Овалле - Угловой
82'
Провинкиял Овалле - 2-ой Гол
84'
Угловой
General Velásquez - Угловой
90+3'
Угловой
General Velásquez - Угловой
90+6'
Угловой
General Velásquez - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,3

Превью матча Провинкиял Овалле — Генерал Веласкез

Статистика матча

Атаки
92
83
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Будё-Глимт Будё-Глимт
24 Февраля
23:00
Ньюкасл Ньюкасл
ФК Карабах ФК Карабах
24 Февраля
23:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Олимпиакос Олимпиакос
24 Февраля
23:00
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
Варта Заверце Варта Заверце
24 Февраля
22:00
Суонси Суонси
Престон Престон
24 Февраля
22:45
Донкастер Донкастер
Лутон Лутон
24 Февраля
22:45
Данди Юнайтед Данди Юнайтед
Абердин Абердин
24 Февраля
22:45
Брэдфорд Брэдфорд
Ротерхам Ротерхам
24 Февраля
22:45
Бертон Альбион Бертон Альбион
Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти
24 Февраля
22:45
Нортхэмптон Нортхэмптон
Порт Вейл Порт Вейл
24 Февраля
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA