Смотреть онлайн КД Трасандино - Депортес Линарес 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда: КД Трасандино — Депортес Линарес, 23 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
Превью матча КД Трасандино — Депортес Линарес
Команда КД Трасандино в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-19. Команда Депортес Линарес, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-9. Команда КД Трасандино в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Депортес Линарес забивает 1, пропускает 1.