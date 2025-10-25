Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда : КД Трасандино — Депортес Линарес , 23 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча КД Трасандино — Депортес Линарес

Команда КД Трасандино в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-19. Команда Депортес Линарес, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-9. Команда КД Трасандино в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Депортес Линарес забивает 1, пропускает 1.