25.10.2025

Смотреть онлайн КД Трасандино - Депортес Линарес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: КД ТрасандиноДепортес Линарес, 23 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК, 23 тур
Чили - Сегунда
КД Трасандино
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Депортес Линарес
9'
90+1'
Депортес Линарес icon
9'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
Депортес Линарес icon
90+1'
Текстовая трансляция
9'
Депортес Линарес - 1-ый Гол
11'
Угловой
CD КД Трасандино - Угловой
17'
Угловой
Депортес Линарес - Угловой
20'
Угловой
Депортес Линарес - Угловой
26'
Депортес Линарес - Незабитый пенальти
27'
Угловой
Депортес Линарес - Угловой
43'
Угловой
Депортес Линарес - Угловой
45+4'
Угловой
Депортес Линарес - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
52'
Угловой
CD КД Трасандино - Угловой
77'
Угловой
CD КД Трасандино - Угловой
80'
Угловой
Депортес Линарес - Угловой
80'
Угловой
Депортес Линарес - Угловой
87'
Угловой
Депортес Линарес - Угловой
90+1'
Депортес Линарес - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,2

Превью матча КД Трасандино — Депортес Линарес

Команда КД Трасандино в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-19. Команда Депортес Линарес, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-9. Команда КД Трасандино в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Депортес Линарес забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
КД Трасандино КД Трасандино
52%
Депортес Линарес Депортес Линарес
48%
Атаки
71
69
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
5
12
Удары в створ ворот
1
8
Игры 23 тур
26.10.2025
Генерал Веласкез
2:1
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Завершен
26.10.2025
Осорно
6:1
Депортес Ренго
Завершен
26.10.2025
Мелипилья
0:1
Сан Антонио Унидо
Завершен
25.10.2025
Santiago City
0:1
Пуэрто-Монт
Завершен
25.10.2025
КД Трасандино
0:2
Депортес Линарес
Завершен
Комментарии к матчу
