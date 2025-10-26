Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Сегунда : Мелипилья — Сан Антонио Унидо , 23 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Роберто Браво .

Превью матча Мелипилья — Сан Антонио Унидо

Команда Мелипилья в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-7. Команда Сан Антонио Унидо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 26-28. Команда Мелипилья в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сан Антонио Унидо забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Сан Антонио Унидо, в том матче победу одержали хозяева.