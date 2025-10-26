Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Мелипилья - Сан Антонио Унидо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Сегунда: МелипильяСан Антонио Унидо, 23 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Роберто Браво.

МСК, 23 тур, Стадион: Роберто Браво
Чили - Сегунда
Мелипилья
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Сан Антонио Унидо
53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Сан Антонио Унидо icon
53'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
17'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
17'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
39'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Мелипилья - Угловой
53'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
53'
Сан Антонио Унидо - 1-ый Гол
55'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
59'
Угловой
Сан Антонио Унидо - Угловой
90+1'
Угловой
Мелипилья - Угловой
90+6'
Угловой
Мелипилья - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Мелипилья — Сан Антонио Унидо

Команда Мелипилья в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-7. Команда Сан Антонио Унидо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 26-28. Команда Мелипилья в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сан Антонио Унидо забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Сан Антонио Унидо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Мелипилья
Мелипилья
Сан Антонио Унидо
Мелипилья
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.05.2025
Сан Антонио Унидо
Сан Антонио Унидо
3:2
Мелипилья
Мелипилья
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мелипилья Мелипилья
54%
Сан Антонио Унидо Сан Антонио Унидо
46%
Атаки
96
118
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
4
3
Игры 23 тур
26.10.2025
Генерал Веласкез
2:1
Реал Ювентуд Сан Жаокуин
Завершен
26.10.2025
Осорно
6:1
Депортес Ренго
Завершен
26.10.2025
Мелипилья
0:1
Сан Антонио Унидо
Завершен
25.10.2025
Santiago City
0:1
Пуэрто-Монт
Завершен
25.10.2025
КД Трасандино
0:2
Депортес Линарес
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Метеор Г Метеор Г
Дутинхем Дутинхем
12 Ноября
22:20
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA