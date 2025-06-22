Смотреть онлайн Форт-Уэйн - Вест Вирджиния Юнайтед 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Форт-Уэйн — Вест Вирджиния Юнайтед, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Shields Field of Bishop Dwenger High School.
Превью матча Форт-Уэйн — Вест Вирджиния Юнайтед
Команда Форт-Уэйн в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.