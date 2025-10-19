Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Беларусь - Премьер-лига : Макслайн Рогачев — ФК Минск , 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tikhinichi Sportcomplex .

Превью матча Макслайн Рогачев — ФК Минск

Команда Макслайн Рогачев в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-8. Команда ФК Минск, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-7. Команда Макслайн Рогачев в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Минск забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды ФК Минск, в том матче победу одержали гостьи.