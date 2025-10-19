Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Макслайн Рогачев - ФК Минск 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БеларусьБеларусь - Премьер-лига: Макслайн РогачевФК Минск, 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tikhinichi Sportcomplex.

МСК, 25 тур, Стадион: Tikhinichi Sportcomplex
Беларусь - Премьер-лига
Макслайн Рогачев
Завершен
4 : 1
19 октября 2025
ФК Минск
Смотреть онлайн
Превью матча Макслайн Рогачев — ФК Минск

Команда Макслайн Рогачев в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-8. Команда ФК Минск, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-7. Команда Макслайн Рогачев в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Минск забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды ФК Минск, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Макслайн Рогачев
Макслайн Рогачев
ФК Минск
Макслайн Рогачев
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.05.2025
ФК Минск
ФК Минск
1:2
Макслайн Рогачев
Макслайн Рогачев
Обзор

Статистика матча

Атаки
131
82
Угловые
5
0
Игры 25 тур
19.10.2025
Макслайн Рогачев
4:1
ФК Минск
Завершен
19.10.2025
ФК Слуцк
2:2
ФК Молодечно-ДЮСШ-4
Завершен
17.10.2025
Динамо-Брест
2:1
ФК Витебск
Завершен
17.10.2025
ФК Арсенал Дзержинск
0:1
Ислоч
Завершен
Комментарии к матчу
