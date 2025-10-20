Смотреть онлайн Мирассол СП - Сан-Паулу 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Мирассол СП — Сан-Паулу, 29 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio José Maria de Campos Maia. Судить этот матч будет Matheus Delgado Candancan.
Превью матча Мирассол СП — Сан-Паулу
Команда Мирассол СП в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-12. Команда Сан-Паулу, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-10. Команда Мирассол СП в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сан-Паулу забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Сан-Паулу, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Matheus Delgado Candancan (Бразилия).
За последние 17 матчей судья показал 75 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 7 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 18% (3 из 17 матчей) Matheus Delgado Candancan назначал пенальти