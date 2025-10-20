Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Мирассол СП - Сан-Паулу 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Мирассол СПСан-Паулу, 29 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio José Maria de Campos Maia. Судить этот матч будет Matheus Delgado Candancan.

МСК, 29 тур, Стадион: Estádio José Maria de Campos Maia
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Мирассол СП
Alesson 1'
Pedro Henrique Ferreira da Silva 35'
Souza 69'
Завершен
3 : 0
20 октября 2025
Сан-Паулу
Смотреть онлайн
Alesson icon
1'
Alisson Fernandes da Silva icon
35'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,3
Souza - Мирассол СП icon
69'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,3
Текстовая трансляция
1'
Alesson - 1-ый Гол
8'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
9'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
24'
Угловой
Мирассол СП - Угловой
35'
Alisson Fernandes da Silva - 2-ой Гол
38'
Угловой
Мирассол СП - Угловой
39'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
40'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
45+1'
Угловой
Мирассол СП - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,3
50'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
69'
Souza - 3-ий Гол
75'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
90+1'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,3

Превью матча Мирассол СП — Сан-Паулу

Команда Мирассол СП в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-12. Команда Сан-Паулу, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-10. Команда Мирассол СП в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сан-Паулу забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Сан-Паулу, в том матче победу одержали гостьи.

Мирассол СП Мирассол СП
22
Бразилия
Walter
20
Бразилия
Daniel Borges
34
Бразилия
Victor
3
Бразилия
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
6
Бразилия
Reinaldo
12
Бразилия
Гилерме
25
Бразилия
Neto Moura
8
Бразилия
Daniel Abelha
96
Бразилия
Carlos Eduardo
17
Бразилия
Cristian Renato Goncalves Riquelme
77
Бразилия
Alesson
Тренер
Бразилия
Rafael Guanaes
Сан-Паулу Сан-Паулу
23
Бразилия
Рафаэль
28
Аргентина
Alan Franco
5
Эквадор
Роберт Арболеда
32
Венесуэла
Науэль Феррареси
42
Бразилия
Maik Gomes Viegas
21
Парагвай
Damian Bobadilla
29
Бразилия
Pablo Maia
13
Аргентина
Enzo Diaz
20
Бразилия
Маркос Баия
7
Бразилия
Лукас Моура
14
Чили
Gonzalo Tapia
Тренер
Аргентина
Эрнан Креспо

История последних встреч

Мирассол СП
Мирассол СП
Сан-Паулу
Мирассол СП
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.05.2025
Сан-Паулу
Сан-Паулу
0:2
Мирассол СП
Мирассол СП
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мирассол СП Мирассол СП
40%
Сан-Паулу Сан-Паулу
60%
Атаки
51
104
Угловые
3
7
Фолы
9
14
Удары (всего)
12
8
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Matheus Delgado Candancan (Бразилия).

икон Карточки

За последние 17 матчей судья показал 75 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 7 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 18% (3 из 17 матчей) Matheus Delgado Candancan назначал пенальти

Игры 29 тур
21.10.2025
Васко да Гама
2:0
Флуминенсе
Завершен
21.10.2025
ФК Жувентуде
1:0
Брагантино
Завершен
20.10.2025
ФК Баия
4:0
Гремио
Завершен
20.10.2025
Сеара
0:2
Ботафого
Завершен
20.10.2025
Мирассол СП
3:0
Сан-Паулу
Завершен
20.10.2025
Интернаcьонал
2:0
Спорт Ресифи
Завершен
19.10.2025
Фламенго
3:2
Палмейрас
Завершен
19.10.2025
Крузейро
1:0
Форталеза
Завершен
19.10.2025
Коринтианс
1:0
Атлетико Минейро
Завершен
Комментарии к матчу
