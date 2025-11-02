Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Динамо Минск - ФК Слуцк 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БеларусьБеларусь - Премьер-лига: Динамо МинскФК Слуцк, 27 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Динамо.

МСК, 27 тур, Стадион: Динамо
Беларусь - Премьер-лига
Динамо Минск
Завершен
3 : 1
02 ноября 2025
ФК Слуцк
Превью матча Динамо Минск — ФК Слуцк

Команда Динамо Минск в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 23-9. Команда ФК Слуцк, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-17. Команда Динамо Минск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Слуцк забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
126
149
Угловые
4
4
Игры 27 тур
02.11.2025
Неман Гродно
0:2
БАТЭ Борисов
Завершен
02.11.2025
Динамо Минск
3:1
ФК Слуцк
Завершен
02.11.2025
ФК Арсенал Дзержинск
0:0
ФК Гомель
Завершен
01.11.2025
Макслайн Рогачев
3:1
Ислоч
Завершен
01.11.2025
Славия-Мозырь
2:0
Нафтан Новополоцк
Завершен
01.11.2025
ФК Сморгонь
0:2
ФК Витебск
Завершен
31.10.2025
Динамо-Брест
1:0
ФК Молодечно-ДЮСШ-4
Завершен
