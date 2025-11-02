Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Беларусь - Премьер-лига : Динамо Минск — ФК Слуцк , 27 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Динамо .

Превью матча Динамо Минск — ФК Слуцк

Команда Динамо Минск в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 23-9. Команда ФК Слуцк, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-17. Команда Динамо Минск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Слуцк забивает 1, пропускает 2.