18.10.2025

Смотреть онлайн Фордж - Йорк Юнайтед 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: ФорджЙорк Юнайтед, 28 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tim Hortons Field.

МСК, 28 тур, Стадион: Tim Hortons Field
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Фордж
Alessandro Hojabrpour 11'
Wright 45+2'
Wright 54'
Завершен
3 : 0
18 октября 2025
Йорк Юнайтед
Смотреть онлайн
Alessandro Hojabrpour icon
11'
Wright - Фордж icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:0
Wright - Фордж icon
54'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Фордж - Угловой
11'
Alessandro Hojabrpour - 1-ый Гол
13'
Угловой
Фордж - Угловой
45+2'
Wright - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
52'
Угловой
Йорк Юнайтед - Угловой
54'
Wright - 3-ий Гол
60'
Угловой
Йорк Юнайтед - Угловой
71'
Угловой
Фордж - Угловой
90+4'
Угловой
Фордж - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Фордж — Йорк Юнайтед

Команда Фордж в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-9. Команда Йорк Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-9. Команда Фордж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Йорк Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Йорк Юнайтед, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Фордж
Фордж
Йорк Юнайтед
Фордж
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
09.08.2025
Йорк Юнайтед
Йорк Юнайтед
1:2
Фордж
Фордж
Обзор
29.06.2025
Фордж
Фордж
2:2
Йорк Юнайтед
Йорк Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фордж Фордж
53%
Йорк Юнайтед Йорк Юнайтед
47%
Атаки
0
0
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
0
Игры 28 тур
18.10.2025
Фордж
3:0
Йорк Юнайтед
Завершен
18.10.2025
Vancouver FC
2:2
Кавалри
Завершен
Комментарии к матчу
