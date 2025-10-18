Превью матча Фордж — Йорк Юнайтед

Команда Фордж в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-9. Команда Йорк Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-9. Команда Фордж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Йорк Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Йорк Юнайтед, в том матче победу одержали гостьи.