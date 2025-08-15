Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Стерлинг Македония - Армадейл 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Западная Австралия - Премьер-лига: Стерлинг МакедонияАрмадейл, 21 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Macedonia Park.

МСК, 21 тур, Стадион: Macedonia Park
Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига
Стерлинг Македония
7'
17'
26'
45'
47'
51'
Завершен
6 : 0
15 августа 2025
Армадейл
Смотреть онлайн
Стерлинг Македония icon
7'
Стерлинг Македония icon
17'
Стерлинг Македония icon
26'
Стерлинг Македония icon
45'
Счет после первого тайма 4:0 : 3,3
Стерлинг Македония icon
47'
Стерлинг Македония icon
51'
Матч закончился со счётом 6:0 : 3,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
7'
Стерлинг Македония - 1-ый Гол
10'
Угловой
Армадейл - Угловой
12'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
17'
Стерлинг Македония - 2-ой Гол
22'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
26'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
26'
Стерлинг Македония - 3-ий Гол
30'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
30'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
45'
Стерлинг Македония - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0 : 3,3
47'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
47'
Стерлинг Македония - 5-ый Гол
51'
Стерлинг Македония - 6-ый Гол
54'
Угловой
Армадейл - Угловой
56'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
57'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
74'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
82'
Угловой
Стерлинг Македония - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0 : 3,3

Превью матча Стерлинг Македония — Армадейл

Статистика матча

Атаки
46
77
Угловые
11
2
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
6
0
Комментарии к матчу
