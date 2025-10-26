Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Нымме Юнайтед - Таллинна Калев 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияЭстония. Эсилига. Футбол: Нымме ЮнайтедТаллинна Калев, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Manniku staadion.

МСК, 34 тур, Стадион: Manniku staadion
Эстония. Эсилига. Футбол
Нымме Юнайтед
Завершен
8 : 0
26 октября 2025
Таллинна Калев
Превью матча Нымме Юнайтед — Таллинна Калев

Команда Нымме Юнайтед в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 37-9. Команда Таллинна Калев, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-23. Команда Нымме Юнайтед в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. Таллинна Калев забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Таллинна Калев, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Нымме Юнайтед
Нымме Юнайтед
Таллинна Калев
Нымме Юнайтед
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.07.2025
Таллинна Калев
Таллинна Калев
0:3
Нымме Юнайтед
Нымме Юнайтед
15.06.2025
Нымме Юнайтед
Нымме Юнайтед
4:0
Таллинна Калев
Таллинна Калев
Игры 34 тур
26.10.2025
Нымме Юнайтед
8:0
Таллинна Калев
Завершен
26.10.2025
Калью
4:1
Таммека Тарту II
Завершен
