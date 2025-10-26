Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония. Эсилига. Футбол : Нымме Юнайтед — Таллинна Калев , 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Manniku staadion .

Превью матча Нымме Юнайтед — Таллинна Калев

Команда Нымме Юнайтед в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 37-9. Команда Таллинна Калев, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-23. Команда Нымме Юнайтед в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. Таллинна Калев забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Таллинна Калев, в том матче победу одержали гостьи.