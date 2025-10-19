Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония. Эсилига. Футбол : Нымме Юнайтед — Таммека Тарту II , 32 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Manniku staadion .

Превью матча Нымме Юнайтед — Таммека Тарту II

Команда Нымме Юнайтед в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 35-9. Команда Таммека Тарту II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 9 поражений с разницей мячей 7-42. Команда Нымме Юнайтед в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. Таммека Тарту II забивает 1, пропускает 4. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Таммека Тарту II, в том матче победу одержали гостьи.