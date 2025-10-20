Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Интернаcьонал - Спорт Ресифи 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ИнтернаcьоналСпорт Ресифи, 29 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бейра-Рио. Судить этот матч будет Lucas Paulo Torezin.

МСК, 29 тур, Стадион: Бейра-Рио
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Интернаcьонал
Рафаэль Борре 24'
Corsini 68'
Завершен
2 : 0
20 октября 2025
Спорт Ресифи
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Рафаэль Борре icon
24'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Corsini - Интернаcьонал icon
68'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
19'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
24'
Рафаэль Борре - 1-ый Гол забит с передачи Kauan Jesus Santos Oliveira
36'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
37'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
42'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
61'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
68'
Corsini - 2-ой Гол
71'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
86'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
90+3'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,2

Превью матча Интернаcьонал — Спорт Ресифи

Команда Интернаcьонал в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Спорт Ресифи, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,6 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Интернаcьонал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спорт Ресифи забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Спорт Ресифи, в том матче сыграли вничью.

Интернаcьонал Интернаcьонал
12
Бразилия
Ivan
4
Бразилия
Vitao
20
Бразилия
Clayton
18
Бразилия
Juninho
35
Braian Nahuel Aguirre
15
Бразилия
Bruno Gomes
29
Бразилия
Тьяго Майя
26
Аргентина
Alexandro Ezequiel Bernabei
28
Бразилия
Vitinho
7
Колумбия
Йохан Карбонеро
19
Колумбия
Рафаэль Борре
Тренер
Аргентина
Рамон Диас
Спорт Ресифи Спорт Ресифи
1
Бразилия
Габриэль
33
Бразилия
Matheus Alexandre Anastacio De Souza
15
Бразилия
Rafael Thyere
40
Бразилия
Ramon
36
Бразилия
Luan Candido
58
Бразилия
Ze Lucas
14
Колумбия
Christian Rivera
17
Бразилия
Matheusinho
10
Бразилия
Лукас Лима
11
Бразилия
Romarinho
18
Бразилия
Derik Gean Severino Lacerda
Тренер
Бразилия
Даниэль Паулиста

История последних встреч

Интернаcьонал
Интернаcьонал
Спорт Ресифи
Интернаcьонал
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.05.2025
Спорт Ресифи
Спорт Ресифи
1:1
Интернаcьонал
Интернаcьонал
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Интернаcьонал Интернаcьонал
40%
Спорт Ресифи Спорт Ресифи
60%
Атаки
80
104
Угловые
3
6
Фолы
16
14
Удары (всего)
10
6
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lucas Paulo Torezin (Бразилия).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 77 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 20% (3 из 15 матчей) Lucas Paulo Torezin назначал пенальти

Игры 29 тур
21.10.2025
Васко да Гама
2:0
Флуминенсе
Завершен
21.10.2025
ФК Жувентуде
1:0
Брагантино
Завершен
20.10.2025
ФК Баия
4:0
Гремио
Завершен
20.10.2025
Сеара
0:2
Ботафого
Завершен
20.10.2025
Мирассол СП
3:0
Сан-Паулу
Завершен
20.10.2025
Интернаcьонал
2:0
Спорт Ресифи
Завершен
19.10.2025
Фламенго
3:2
Палмейрас
Завершен
19.10.2025
Крузейро
1:0
Форталеза
Завершен
19.10.2025
Коринтианс
1:0
Атлетико Минейро
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
Зауралье Курган Зауралье Курган
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
19 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA