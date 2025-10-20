Превью матча Интернаcьонал — Спорт Ресифи

Команда Интернаcьонал в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Спорт Ресифи, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,6 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Интернаcьонал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спорт Ресифи забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Спорт Ресифи, в том матче сыграли вничью.