Смотреть онлайн Интернаcьонал - Спорт Ресифи 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Интернаcьонал — Спорт Ресифи, 29 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бейра-Рио. Судить этот матч будет Lucas Paulo Torezin.
Превью матча Интернаcьонал — Спорт Ресифи
Команда Интернаcьонал в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Спорт Ресифи, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,6 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Интернаcьонал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спорт Ресифи забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Спорт Ресифи, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lucas Paulo Torezin (Бразилия).
За последние 15 матчей судья показал 77 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 20% (3 из 15 матчей) Lucas Paulo Torezin назначал пенальти