24.08.2025

Смотреть онлайн Крузейро - Интернаcьонал 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: КрузейроИнтернаcьонал, 21 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Губернатор Магальянс Пинту. Судить этот матч будет Matheus Delgado Candancan.

МСК, 21 тур, Стадион: Губернатор Магальянс Пинту
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Крузейро
Матеус Перейра 19'
Kaio Jorge 58'
Завершен
2 : 1
24 августа 2025
Интернаcьонал
Табата 24'
Смотреть онлайн
Матеус Перейра icon
19'
Табата icon
24'
Счет после первого тайма 1:1
Kaio Jorge icon
58'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Крузейро - Угловой
19'
Матеус Перейра - 1-ый Гол забит с передачи Campos
24'
Табата - 2-ой Гол забит с передачи Alexandro Ezequiel Bernabei
28'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
41'
Угловой
Крузейро - Угловой
44'
Угловой
Крузейро - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Крузейро - Угловой
51'
Угловой
Крузейро - Угловой
58'
Kaio Jorge - 3-ий Гол забит с передачи Furtado
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Крузейро — Интернаcьонал

Крузейро Крузейро
1
Бразилия
Кассио
12
Бразилия
Вильям
15
Бразилия
Fabricio Bruno
25
Аргентина
Лукас Виллалба
6
Бразилия
Kaiki Bruno da Silva
29
Аргентина
Лукас Ромеро
16
Бразилия
Лукас Силва
88
Бразилия
Christian
10
Бразилия
Матеус Перейра
94
Бельгия
Вандерсон
19
Бразилия
Kaio Jorge
Тренер
Португалия
Леонарду Жардим
Интернаcьонал Интернаcьонал
1
Уругвай
Серхио Роше
35
Braian Nahuel Aguirre
18
Бразилия
Juninho
4
Бразилия
Vitao
26
Аргентина
Alexandro Ezequiel Bernabei
36
Бразилия
Richard
14
Уругвай
Alan Jesus Rodriguez Guaglianoni
17
Бразилия
Табата
10
Бразилия
Алан Патрик
21
Бразилия
Wesley
49
Бразилия
Ricardo Mathias
Тренер
Бразилия
Рожер Машадо

Статистика матча

Владение мячом
Крузейро Крузейро
45%
Интернаcьонал Интернаcьонал
55%
Атаки
81
91
Угловые
5
1
Фолы
10
18
Удары (всего)
12
5
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Matheus Delgado Candancan (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 83 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 22% (5 из 23 матчей) Matheus Delgado Candancan назначал пенальти

