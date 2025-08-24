Смотреть онлайн Крузейро - Интернаcьонал 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Крузейро — Интернаcьонал, 21 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Губернатор Магальянс Пинту. Судить этот матч будет Matheus Delgado Candancan.
Превью матча Крузейро — Интернаcьонал
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Matheus Delgado Candancan (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 83 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 22% (5 из 23 матчей) Matheus Delgado Candancan назначал пенальти