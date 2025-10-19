Смотреть онлайн Коринтианс - Атлетико Минейро 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Коринтианс — Атлетико Минейро, 29 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Сан-Паулу. Судить этот матч будет Alex Gomes Stefano.
Превью матча Коринтианс — Атлетико Минейро
Команда Коринтианс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-13. Команда Атлетико Минейро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Коринтианс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Минейро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Атлетико Минейро, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alex Gomes Stefano (Бразилия).
За последние 19 матчей судья показал 102 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 7 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 26% (5 из 19 матчей) Alex Gomes Stefano назначал пенальти