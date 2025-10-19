Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Коринтианс - Атлетико Минейро 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: КоринтиансАтлетико Минейро, 29 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Сан-Паулу. Судить этот матч будет Alex Gomes Stefano.

МСК, 29 тур, Стадион: Арена Сан-Паулу
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Коринтианс
Barberan 49'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Атлетико Минейро
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Barberan - Коринтианс icon
49'
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Коринтианс - Угловой
16'
Угловой
Коринтианс - Угловой
40'
Угловой
Коринтианс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
48'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
48'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
49'
Barberan - 1-ый Гол
57'
Угловой
Коринтианс - Угловой
90+2'
Угловой
Коринтианс - Угловой
90+4'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3

Превью матча Коринтианс — Атлетико Минейро

Команда Коринтианс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-13. Команда Атлетико Минейро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Коринтианс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Минейро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Атлетико Минейро, в том матче сыграли вничью.

Коринтианс Коринтианс
1
Бразилия
Hugo Souza
47
Бразилия
Joao Pedro de Sousa Rodrigues
25
Бразилия
Caca
14
Raniele Almeida Melo
2
Бразилия
Matheus Franca
7
Бразилия
Майкон
8
Аргентина
Rodrigo Garro
21
Бразилия
Matheus Bidu
27
Бразилия
Breno
9
Бразилия
Юри Алберто
10
Нидерланды
Мемфис Депай
Тренер
Бразилия
Жуниор Доривал
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
22
Бразилия
Everson
16
Бразилия
Ruan
14
Бразилия
Витор Угу
6
Парагвай
Жуниор Алонсо
26
Аргентина
Рензо Саравиа
21
Эквадор
Alan Franco
8
Аргентина
Фаусто Вера
38
Бразилия
Caio Paulista
17
Бразилия
Igor Gomes
77
Бразилия
Gabriel Teixeira
7
Бразилия
Халк
Тренер
Аргентина
Хорхе Луис Сампаоли

История последних встреч

Коринтианс
Коринтианс
Атлетико Минейро
Коринтианс
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.05.2025
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
0:0
Коринтианс
Коринтианс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Коринтианс Коринтианс
62%
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
38%
Атаки
0
0
Угловые
5
3
Фолы
15
19
Удары (всего)
5
4
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
1
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alex Gomes Stefano (Бразилия).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 102 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 7 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 26% (5 из 19 матчей) Alex Gomes Stefano назначал пенальти

Игры 29 тур
21.10.2025
Васко да Гама
2:0
Флуминенсе
Завершен
21.10.2025
ФК Жувентуде
1:0
Брагантино
Завершен
20.10.2025
ФК Баия
4:0
Гремио
Завершен
20.10.2025
Сеара
0:2
Ботафого
Завершен
20.10.2025
Мирассол СП
3:0
Сан-Паулу
Завершен
20.10.2025
Интернаcьонал
2:0
Спорт Ресифи
Завершен
19.10.2025
Фламенго
3:2
Палмейрас
Завершен
19.10.2025
Крузейро
1:0
Форталеза
Завершен
19.10.2025
Коринтианс
1:0
Атлетико Минейро
Завершен
Комментарии к матчу
