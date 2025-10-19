Превью матча Коринтианс — Атлетико Минейро

Команда Коринтианс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-13. Команда Атлетико Минейро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Коринтианс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Минейро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Атлетико Минейро, в том матче сыграли вничью.