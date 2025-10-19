Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Крузейро - Форталеза 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: КрузейроФорталеза, 29 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Губернатор Магальянс Пинту. Судить этот матч будет Rodrigo Jose Pereira de Lima.

МСК, 29 тур, Стадион: Губернатор Магальянс Пинту
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Крузейро
Henrique Rodrigues Cardoso 21'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Форталеза
Henrique Rodrigues Cardoso icon
21'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,5
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,5
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Форталеза - Угловой
21'
Henrique Rodrigues Cardoso - 1-ый Гол забит с передачи Keny Arroyo
29'
Угловой
Форталеза - Угловой
45+1'
Угловой
Форталеза - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,5
77'
Угловой
Форталеза - Угловой
80'
Угловой
Форталеза - Угловой
81'
Угловой
Форталеза - Угловой
84'
Угловой
Крузейро - Угловой
90+1'
Угловой
Крузейро - Угловой
90+3'
Угловой
Крузейро - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,5

Превью матча Крузейро — Форталеза

Команда Крузейро в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-7. Команда Форталеза, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 6-20. Команда Крузейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Форталеза забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Форталеза, в том матче победу одержали гостьи.

Крузейро Крузейро
41
Бразилия
Leonardo De Aragao Carvalho
2
Бразилия
Kaua Moraes
15
Бразилия
Fabricio Bruno
25
Аргентина
Лукас Виллалба
36
Бразилия
Kaua Prates
29
Аргентина
Лукас Ромеро
16
Бразилия
Лукас Силва
88
Бразилия
Christian
10
Бразилия
Матеус Перейра
99
Эквадор
Keny Arroyo
9
Бразилия
Габриэл Барбоза
Тренер
Португалия
Леонарду Жардим
Форталеза Форталеза
12
Бразилия
Brenno Costa
14
Аргентина
Eros Nazareno Mancuso
33
Аргентина
Emanuel Britez
34
Бразилия
Лукас Газаль
6
Бразилия
Bruno Pacheco
29
Бразилия
Rodrigo Santos
88
Бразилия
Саша
7
Аргентина
Tomas Pochettino
80
Аргентина
Jose Maria Herrera
26
Бразилия
Breno
9
Аргентина
Juan Lucero
Тренер
Аргентина
Martin Palermo

История последних встреч

Крузейро
Крузейро
Форталеза
Крузейро
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.05.2025
Форталеза
Форталеза
0:2
Крузейро
Крузейро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Крузейро Крузейро
55%
Форталеза Форталеза
45%
Атаки
0
0
Угловые
3
6
Фолы
13
16
Удары (всего)
9
15
Удары мимо ворот
6
13
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rodrigo Jose Pereira de Lima (Бразилия).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 97 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 28% (5 из 18 матчей) Rodrigo Jose Pereira de Lima назначал пенальти

Игры 29 тур
21.10.2025
Васко да Гама
2:0
Флуминенсе
Завершен
21.10.2025
ФК Жувентуде
1:0
Брагантино
Завершен
20.10.2025
ФК Баия
4:0
Гремио
Завершен
20.10.2025
Сеара
0:2
Ботафого
Завершен
20.10.2025
Мирассол СП
3:0
Сан-Паулу
Завершен
20.10.2025
Интернаcьонал
2:0
Спорт Ресифи
Завершен
19.10.2025
Фламенго
3:2
Палмейрас
Завершен
19.10.2025
Крузейро
1:0
Форталеза
Завершен
19.10.2025
Коринтианс
1:0
Атлетико Минейро
Завершен
Комментарии к матчу
