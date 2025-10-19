Смотреть онлайн Крузейро - Форталеза 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Крузейро — Форталеза, 29 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Губернатор Магальянс Пинту. Судить этот матч будет Rodrigo Jose Pereira de Lima.
Превью матча Крузейро — Форталеза
Команда Крузейро в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-7. Команда Форталеза, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 6-20. Команда Крузейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Форталеза забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Форталеза, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rodrigo Jose Pereira de Lima (Бразилия).
За последние 18 матчей судья показал 97 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 28% (5 из 18 матчей) Rodrigo Jose Pereira de Lima назначал пенальти