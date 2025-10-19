Превью матча Крузейро — Форталеза

Команда Крузейро в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-7. Команда Форталеза, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 6-20. Команда Крузейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Форталеза забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Форталеза, в том матче победу одержали гостьи.