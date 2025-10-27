Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Палмейрас - Крузейро 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ПалмейрасКрузейро, 30 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Rafael Rodrigo Klein.

МСК, 30 тур, Стадион: Альянц Парк
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Палмейрас
Завершен
0 : 0
27 октября 2025
Крузейро
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Палмейрас - Угловой
6'
Угловой
Крузейро - Угловой
28'
Угловой
Крузейро - Угловой
28'
Угловой
Крузейро - Угловой
31'
Угловой
Крузейро - Угловой
35'
Угловой
Палмейрас - Угловой
36'
Угловой
Палмейрас - Угловой
40'
Угловой
Крузейро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Палмейрас - Угловой
53'
Угловой
Крузейро - Угловой
57'
Угловой
Крузейро - Угловой
65'
Угловой
Крузейро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Палмейрас — Крузейро

Команда Палмейрас в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 28-14. Команда Крузейро, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-6. Команда Палмейрас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Крузейро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Крузейро, в том матче победу одержали хозяева.

Палмейрас Палмейрас
1
Бразилия
Carlos Miguel
26
Бразилия
Мурило Серкейра
15
Парагвай
Густаво Гомес
3
Бразилия
Bruno Fuchs
12
Бразилия
Khellven
18
Бразилия
Mauricio
8
Бразилия
Андреас Перейра
6
Бразилия
Jefte
42
Аргентина
Jose Manuel Lopez
7
Бразилия
Фелипе Андерсон
9
Бразилия
Vitor Ferreira
Тренер
Португалия
Абель Феррейра
Крузейро Крузейро
1
Бразилия
Кассио
12
Бразилия
Вильям
15
Бразилия
Fabricio Bruno
25
Аргентина
Лукас Виллалба
6
Бразилия
Kaiki Bruno da Silva
29
Аргентина
Лукас Ромеро
16
Бразилия
Лукас Силва
88
Бразилия
Christian
10
Бразилия
Матеус Перейра
94
Бельгия
Вандерсон
19
Бразилия
Kaio Jorge
Тренер
Португалия
Леонарду Жардим

История последних встреч

Палмейрас
Палмейрас
Крузейро
Палмейрас
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.06.2025
Крузейро
Крузейро
2:1
Палмейрас
Палмейрас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Палмейрас Палмейрас
52%
Крузейро Крузейро
48%
Атаки
80
96
Угловые
4
8
Фолы
25
16
Удары (всего)
11
7
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rafael Rodrigo Klein (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 6 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 7% (1 из 14 матчей) Rafael Rodrigo Klein назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA