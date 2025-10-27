Смотреть онлайн Палмейрас - Крузейро 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Палмейрас — Крузейро, 30 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Rafael Rodrigo Klein.
Превью матча Палмейрас — Крузейро
Команда Палмейрас в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 28-14. Команда Крузейро, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-6. Команда Палмейрас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Крузейро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Крузейро, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rafael Rodrigo Klein (Бразилия).
За последние 14 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 6 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 7% (1 из 14 матчей) Rafael Rodrigo Klein назначал пенальти