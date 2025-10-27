Превью матча Палмейрас — Крузейро

Команда Палмейрас в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 28-14. Команда Крузейро, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-6. Команда Палмейрас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Крузейро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Крузейро, в том матче победу одержали хозяева.