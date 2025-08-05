Смотреть онлайн Сантос - ФК Жувентуде 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Сантос — ФК Жувентуде, 18 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Урбано Калдейра. Судить этот матч будет Paulo Cesar Zanovelli da Silva.
Превью матча Сантос — ФК Жувентуде
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Бразилия).
За последние 16 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 31% (5 из 16 матчей) Paulo Cesar Zanovelli da Silva назначал пенальти