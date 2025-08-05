Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Сантос - ФК Жувентуде 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: СантосФК Жувентуде, 18 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Урбано Калдейра. Судить этот матч будет Paulo Cesar Zanovelli da Silva.

МСК, 18 тур, Стадион: Урбано Калдейра
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Сантос
Неймар 37'
Alvaro Barreal 40'
Неймар 80'
Завершен
3 : 1
05 августа 2025
ФК Жувентуде
Angelo Borges 45+1'
Неймар icon
37'
Alvaro Barreal icon
40'
Angelo Borges icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,3
Неймар icon
80'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,3
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
18'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
30'
Угловой
Juventude - Угловой
37'
Неймар - 1-ый Гол
40'
Alvaro Barreal - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Juventude - Угловой
45+1'
Угловой
Juventude - Угловой
45+1'
Angelo Borges - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 3,3
48'
Угловой
Juventude - Угловой
49'
Угловой
Juventude - Угловой
57'
Угловой
Juventude - Угловой
68'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
80'
Неймар - 4-ый Гол
84'
Угловой
Juventude - Угловой
87'
Угловой
Juventude - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,3

Превью матча Сантос — ФК Жувентуде

Сантос Сантос
77
Бразилия
Габриэл Бразан
18
Бразилия
Igor Vinicius
4
Бразилия
Жил
14
Бразилия
Луан Перес
33
Бразилия
Souza
5
Бразилия
Жоао Фелипе
49
Бразилия
Gabriel Morais Silva Bontempo
32
Аргентина
Benjamin Rollheiser
10
Бразилия
Неймар
22
Аргентина
Alvaro Barreal
9
Бразилия
Франсиско Суарес
Тренер
Бразилия
Cleber Marcio Serpa Xavier
ФК Жувентуде ФК Жувентуде
21
Бразилия
Ruan
93
Бразилия
Reginaldo
4
Венесуэла
Вилькер Анхель Ромеро
47
Бразилия
Marcos Paulo Lima Batista Silva
22
Бразилия
Марсело Эрмес
95
Бразилия
Caique
16
Бразилия
Жадсон
44
Luis Gustavo Da Silva Machado Duarte
97
Бразилия
Enio
9
Бразилия
Жилберто
7
Бразилия
Gabriel Veron
Тренер
Бразилия
Клаудио Тенкатти

История последних встреч

Сантос
Сантос
ФК Жувентуде
Сантос
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.12.2025
ФК Жувентуде
ФК Жувентуде
0:3
Сантос
Сантос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сантос Сантос
50%
ФК Жувентуде ФК Жувентуде
50%
Атаки
83
68
Угловые
3
8
Фолы
18
15
Удары (всего)
14
15
Удары мимо ворот
11
10
Удары в створ ворот
8
10

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Бразилия).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 31% (5 из 16 матчей) Paulo Cesar Zanovelli da Silva назначал пенальти

Комментарии к матчу
