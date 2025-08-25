Смотреть онлайн ФК Жувентуде - Ботафого 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФК Жувентуде — Ботафого, 21 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альфредо Жакони. Судить этот матч будет Flavio Rodrigues De Souza.
Превью матча ФК Жувентуде — Ботафого
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Flavio Rodrigues De Souza (Бразилия).
За последние 19 матчей судья показал 97 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 21% (4 из 19 матчей) Flavio Rodrigues De Souza назначал пенальти