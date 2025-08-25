Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн ФК Жувентуде - Ботафого 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФК ЖувентудеБотафого, 21 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альфредо Жакони. Судить этот матч будет Flavio Rodrigues De Souza.

МСК, 21 тур, Стадион: Альфредо Жакони
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
ФК Жувентуде
Emerson Batalla 30'
Завершен
1 : 3
25 августа 2025
Ботафого
Алекс Теллеш 39'
Крис Рамос 83'
Крис Рамос 90+2'
Emerson Batalla icon
30'
Алекс Теллеш icon
39'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,2
Крис Рамос icon
83'
Крис Рамос icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:3 : 0,2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Juventude - Угловой
14'
Угловой
Juventude - Угловой
30'
Угловой
Juventude - Угловой
30'
Emerson Batalla - 1-ый Гол
39'
Алекс Теллеш - 2-ой Гол
41'
Угловой
Juventude - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,2
70'
Угловой
Ботафого - Угловой
71'
Угловой
Ботафого - Угловой
82'
Угловой
Ботафого - Угловой
83'
Крис Рамос - 3-ий Гол забит с передачи Артур Кабрал
90+1'
Угловой
Juventude - Угловой
90+2'
Крис Рамос - 4-ый Гол забит с передачи Santiago Rodriguez
Матч закончился со счётом 1:3 : 0,2

Превью матча ФК Жувентуде — Ботафого

ФК Жувентуде ФК Жувентуде
13
Бразилия
Жандрей
93
Бразилия
Reginaldo
4
Венесуэла
Вилькер Анхель Ромеро
3
Бразилия
Luan
28
Бразилия
Alan Ruschel
27
Колумбия
Emerson Batalla
16
Бразилия
Жадсон
95
Бразилия
Caique
44
Luis Gustavo Da Silva Machado Duarte
10
Бразилия
Нене
19
Бразилия
Gabriel Bill
Тренер
Бразилия
Тьяго Карпини Барбоза
Ботафого Ботафого
22
Бразилия
Нето
2
Бразилия
Vitinho
20
Аргентина
Alexander Barboza
57
David Ricardo
13
Бразилия
Алекс Теллеш
28
Newton Araujo Da Costa Junior
17
Бразилия
Marlon Freitas
47
Бразилия
Jefferson Ruan Pereira dos Santos
30
Аргентина
Хоакин Корреа
8
Аргентина
Alvaro Montoro
98
Бразилия
Артур Кабрал
Тренер
Италия
Davide Ancelotti

Статистика матча

Владение мячом
ФК Жувентуде ФК Жувентуде
50%
Ботафого Ботафого
50%
Атаки
119
93
Угловые
5
3
Фолы
9
17
Удары (всего)
13
11
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
6
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Flavio Rodrigues De Souza (Бразилия).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 97 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 21% (4 из 19 матчей) Flavio Rodrigues De Souza назначал пенальти

Комментарии к матчу
