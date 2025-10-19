Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Д. Консепсьон - Сан-Луис Кильота 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: Д. КонсепсьонСан-Луис Кильота, 28 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал де Коллао.

МСК, 28 тур, Стадион: Мунисипал де Коллао
Чили - Примера B
Д. Консепсьон
20'
52'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Сан-Луис Кильота
38'
90+1'
Смотреть онлайн
Д. Консепсьон icon
20'
Сан-Луис Кильота icon
38'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,5
Д. Консепсьон icon
52'
Сан-Луис Кильота icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,5
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
14'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
19'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
20'
Д. Консепсьон - 1-ый Гол
24'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
38'
Сан-Луис Кильота - 2-ой Гол
43'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
45'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,5
51'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
52'
Д. Консепсьон - 3-ий Гол
57'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
84'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
89'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
90'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
90'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
90+1'
Сан-Луис Кильота - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,5

Превью матча Д. Консепсьон — Сан-Луис Кильота

Команда Д. Консепсьон в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Сан-Луис Кильота, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Д. Консепсьон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сан-Луис Кильота забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Сан-Луис Кильота, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Д. Консепсьон
Д. Консепсьон
Сан-Луис Кильота
Д. Консепсьон
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.07.2025
Сан-Луис Кильота
Сан-Луис Кильота
0:2
Д. Консепсьон
Д. Консепсьон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Д. Консепсьон Д. Консепсьон
37%
Сан-Луис Кильота Сан-Луис Кильота
63%
Атаки
94
115
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
10
14
Удары в створ ворот
4
6
Игры 28 тур
19.10.2025
Д. Консепсьон
2:2
Сан-Луис Кильота
Завершен
19.10.2025
Темуко
0:0
Санта Круз
Завершен
19.10.2025
Депортес Копьяпо
2:0
Магальянес
Завершен
18.10.2025
Сантьяго Морнинг
3:0
Кобрелоа
Завершен
17.10.2025
Депортес Реколета
2:3
Рейнджерз
Завершен
Рейтинг UEFA