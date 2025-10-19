Превью матча Д. Консепсьон — Сан-Луис Кильота

Команда Д. Консепсьон в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Сан-Луис Кильота, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Д. Консепсьон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сан-Луис Кильота забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Сан-Луис Кильота, в том матче победу одержали гостьи.