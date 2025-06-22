22.06.2025
Смотреть онлайн Сан-Луис Кильота - Сантьяго Морнинг 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: Сан-Луис Кильота — Сантьяго Морнинг, 15 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипаль Лусио Фарина Фернандес.
МСК, 15 тур, Стадион: Стадион Мунисипаль Лусио Фарина Фернандес
Чили - Примера B
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4
Текстовая трансляция
5'
Сан-Луис Кильота - Угловой
45+3'
Сан-Луис Кильота - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
46'
Сан-Луис Кильота - Угловой
55'
Сантьяго Морнинг - Угловой
65'
Сантьяго Морнинг - Угловой
77'
Сан-Луис Кильота - Угловой
82'
Сан-Луис Кильота - Угловой
89'
Сантьяго Морнинг - Угловой
90+4'
Сан-Луис Кильота - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4
Превью матча Сан-Луис Кильота — Сантьяго Морнинг
Статистика матча
Атаки
166
125
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
13
4
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу