05.08.2025

Смотреть онлайн Д. Консепсьон - Санта Круз 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: Д. КонсепсьонСанта Круз, 19 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал де Коллао.

МСК, 19 тур, Стадион: Мунисипал де Коллао
Чили - Примера B
Д. Консепсьон
50'
Завершен
1 : 0
05 августа 2025
Санта Круз
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Д. Консепсьон icon
50'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
11'
Угловой
Санта Круз - Угловой
13'
Угловой
Санта Круз - Угловой
24'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
29'
Угловой
Санта Круз - Угловой
33'
Угловой
Санта Круз - Угловой
34'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
35'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Д. Консепсьон - 1-ый Гол
54'
Угловой
Санта Круз - Угловой
58'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
66'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
77'
Угловой
Санта Круз - Угловой
83'
Угловой
Санта Круз - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Д. Консепсьон — Санта Круз

Статистика матча

Владение мячом
Д. Консепсьон Д. Консепсьон
40%
Санта Круз Санта Круз
60%
Атаки
141
202
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу
