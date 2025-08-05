05.08.2025
Смотреть онлайн Д. Консепсьон - Санта Круз 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: Д. Консепсьон — Санта Круз, 19 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал де Коллао.
МСК, 19 тур, Стадион: Мунисипал де Коллао
Чили - Примера B
Д. Консепсьон
50'
Завершен
1 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
5'
Д. Консепсьон - Угловой
11'
Санта Круз - Угловой
13'
Санта Круз - Угловой
24'
Д. Консепсьон - Угловой
29'
Санта Круз - Угловой
33'
Санта Круз - Угловой
34'
Д. Консепсьон - Угловой
35'
Д. Консепсьон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Д. Консепсьон - 1-ый Гол
54'
Санта Круз - Угловой
58'
Д. Консепсьон - Угловой
66'
Д. Консепсьон - Угловой
77'
Санта Круз - Угловой
83'
Санта Круз - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Д. Консепсьон — Санта Круз
Статистика матча
Владение мячом
40%
60%
Атаки
141
202
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу