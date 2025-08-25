Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн Д. Консепсьон - У. Де Консепсьон 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: Д. КонсепсьонУ. Де Консепсьон, 22 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал де Коллао.

МСК, 22 тур, Стадион: Мунисипал де Коллао
Чили - Примера B
Д. Консепсьон
71'
Завершен
1 : 4
25 августа 2025
У. Де Консепсьон
45'
52'
53'
90+3'
У. Де Консепсьон icon
45'
Счет после первого тайма 0:1
У. Де Консепсьон icon
52'
У. Де Консепсьон icon
53'
Д. Консепсьон icon
71'
У. Де Консепсьон icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
23'
Угловой
У. Де Консепсьон - Угловой
45'
У. Де Консепсьон - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
У. Де Консепсьон - Угловой
52'
У. Де Консепсьон - 2-ой Гол
53'
У. Де Консепсьон - 3-ий Гол
60'
Угловой
У. Де Консепсьон - Угловой
65'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
71'
Д. Консепсьон - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
90+3'
У. Де Консепсьон - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Д. Консепсьон — У. Де Консепсьон

История последних встреч

Д. Консепсьон
Д. Консепсьон
У. Де Консепсьон
Д. Консепсьон
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.02.2026
У. Де Консепсьон
У. Де Консепсьон
2:1
Д. Консепсьон
Д. Консепсьон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Д. Консепсьон Д. Консепсьон
52%
У. Де Консепсьон У. Де Консепсьон
48%
Атаки
104
79
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
5
8
