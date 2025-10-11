Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B : Депортес Копьяпо — Арика , 27 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Valenzuela Hermosilla .

Превью матча Депортес Копьяпо — Арика

Команда Депортес Копьяпо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-8. Команда Арика, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-16. Команда Депортес Копьяпо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Арика забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Арика, в том матче победу одержали гостьи.