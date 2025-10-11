Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Депортес Копьяпо - Арика 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: Депортес КопьяпоАрика, 27 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

МСК, 27 тур, Стадион: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
Чили - Примера B
Депортес Копьяпо
46'
80'
90+5'
Завершен
3 : 1
11 октября 2025
Арика
52'
Счет после первого тайма 0:0
Депортес Копьяпо icon
46'
Арика icon
52'
Депортес Копьяпо icon
80'
Депортес Копьяпо icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Арика - Угловой
23'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
39'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
42'
Угловой
Арика - Угловой
42'
Угловой
Арика - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Депортес Копьяпо - 1-ый Гол
51'
Угловой
Арика - Угловой
52'
Арика - 2-ой Гол
78'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
80'
Депортес Копьяпо - 3-ий Гол
83'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
90+5'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
90+5'
Депортес Копьяпо - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Депортес Копьяпо — Арика

Команда Депортес Копьяпо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-8. Команда Арика, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-16. Команда Депортес Копьяпо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Арика забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Арика, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Депортес Копьяпо
Депортес Копьяпо
Арика
Депортес Копьяпо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.05.2025
Арика
Арика
0:1
Депортес Копьяпо
Депортес Копьяпо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортес Копьяпо Депортес Копьяпо
55%
Арика Арика
45%
Атаки
121
144
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
2
Игры 27 тур
14.10.2025
Рейнджерз
2:1
Антофагаста
Завершен
14.10.2025
Сан-Луис Кильота
0:0
Депортес Реколета
Завершен
12.10.2025
У. Де Консепсьон
2:0
Курико Унидо
Завершен
12.10.2025
Кобрелоа
2:1
Темуко
Завершен
12.10.2025
Сан Фелипе
0:0
Санта Круз
Завершен
12.10.2025
Сантьяго В
2:2
Д. Консепсьон
Завершен
11.10.2025
Депортес Копьяпо
3:1
Арика
Завершен
Комментарии к матчу
