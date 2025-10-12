Превью матча Сантьяго В — Д. Консепсьон

Команда Сантьяго В в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-18. Команда Д. Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Сантьяго В в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Д. Консепсьон забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Д. Консепсьон, в том матче сыграли вничью.