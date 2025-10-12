Смотреть онлайн Сантьяго В - Д. Консепсьон 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: Сантьяго В — Д. Консепсьон, 27 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер.
Превью матча Сантьяго В — Д. Консепсьон
Команда Сантьяго В в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-18. Команда Д. Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Сантьяго В в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Д. Консепсьон забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Д. Консепсьон, в том матче сыграли вничью.