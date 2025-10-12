Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Сантьяго В - Д. Консепсьон 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: Сантьяго ВД. Консепсьон, 27 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер.

МСК, 27 тур, Стадион: Эстадио Элиаш Фигуэра Брандер
Чили - Примера B
Сантьяго В
27'
45+6'
Завершен
2 : 2
12 октября 2025
Д. Консепсьон
34'
80'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сантьяго В icon
27'
Д. Консепсьон icon
34'
Сантьяго В icon
45+6'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
Д. Консепсьон icon
80'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
9'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
24'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
26'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
27'
Сантьяго В - 1-ый Гол
33'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
34'
Д. Консепсьон - 2-ой Гол
45+6'
Сантьяго В - 3-ий Гол
45+9'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
45+9'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
63'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
79'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
80'
Д. Консепсьон - 4-ый Гол
84'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
85'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
90+1'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2

Превью матча Сантьяго В — Д. Консепсьон

Команда Сантьяго В в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-18. Команда Д. Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Сантьяго В в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Д. Консепсьон забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Д. Консепсьон, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Сантьяго В
Сантьяго В
Д. Консепсьон
Сантьяго В
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.06.2025
Д. Консепсьон
Д. Консепсьон
0:0
Сантьяго В
Сантьяго В
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сантьяго В Сантьяго В
47%
Д. Консепсьон Д. Консепсьон
53%
Атаки
111
135
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
5
12
Удары в створ ворот
6
5
Игры 27 тур
14.10.2025
Рейнджерз
2:1
Антофагаста
Завершен
14.10.2025
Сан-Луис Кильота
0:0
Депортес Реколета
Завершен
12.10.2025
У. Де Консепсьон
2:0
Курико Унидо
Завершен
12.10.2025
Кобрелоа
2:1
Темуко
Завершен
12.10.2025
Сан Фелипе
0:0
Санта Круз
Завершен
12.10.2025
Сантьяго В
2:2
Д. Консепсьон
Завершен
11.10.2025
Депортес Копьяпо
3:1
Арика
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:37
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA