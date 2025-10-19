Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B : Темуко — Санта Круз , 28 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Герман Бекер .

Превью матча Темуко — Санта Круз

Команда Темуко в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-13. Команда Санта Круз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-12. Команда Темуко в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Санта Круз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Санта Круз, в том матче победу одержали хозяева.