19.10.2025

Смотреть онлайн Темуко - Санта Круз 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: ТемукоСанта Круз, 28 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Герман Бекер.

МСК, 28 тур, Стадион: Эстадио Герман Бекер
Чили - Примера B
Темуко
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Санта Круз
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Санта Круз - Угловой
18'
Угловой
Темуко - Угловой
33'
Угловой
Темуко - Угловой
43'
Угловой
Санта Круз - Угловой
59'
Угловой
Санта Круз - Угловой
62'
Угловой
Санта Круз - Угловой
74'
Угловой
Темуко - Угловой
78'
Угловой
Санта Круз - Угловой
79'
Угловой
Темуко - Угловой
89'
Угловой
Санта Круз - Угловой
90+6'
Угловой
Санта Круз - Угловой
90+7'
Угловой
Санта Круз - Угловой
Превью матча Темуко — Санта Круз

Команда Темуко в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-13. Команда Санта Круз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-12. Команда Темуко в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Санта Круз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Санта Круз, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Темуко
Темуко
Санта Круз
Темуко
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.07.2025
Санта Круз
Санта Круз
2:0
Темуко
Темуко
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Темуко Темуко
56%
Санта Круз Санта Круз
44%
Атаки
155
120
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
2
3
Игры 28 тур
19.10.2025
Д. Консепсьон
2:2
Сан-Луис Кильота
Завершен
19.10.2025
Темуко
0:0
Санта Круз
Завершен
19.10.2025
Депортес Копьяпо
2:0
Магальянес
Завершен
18.10.2025
Сантьяго Морнинг
3:0
Кобрелоа
Завершен
17.10.2025
Депортес Реколета
2:3
Рейнджерз
Завершен
