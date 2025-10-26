Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кобрелоа - Сантьяго В 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: КобрелоаСантьяго В, 29 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Калама.

МСК, 29 тур, Стадион: Муниципал де Калама
Чили - Примера B
Кобрелоа
71'
82'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Сантьяго В
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Кобрелоа icon
71'
Кобрелоа icon
82'
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
11'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
22'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
27'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
27'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
34'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
37'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
46'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
47'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
50'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
70'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
71'
Кобрелоа - 1-ый Гол
82'
Кобрелоа - 2-ой Гол
84'
Угловой
Сантьяго В - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,1

Превью матча Кобрелоа — Сантьяго В

Команда Кобрелоа в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-14. Команда Сантьяго В, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-19. Команда Кобрелоа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сантьяго В забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Сантьяго В, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кобрелоа
Кобрелоа
Сантьяго В
Кобрелоа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Сантьяго В
Сантьяго В
5:1
Кобрелоа
Кобрелоа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кобрелоа Кобрелоа
61%
Сантьяго В Сантьяго В
39%
Атаки
150
87
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
8
4
Игры 29 тур
27.10.2025
Рейнджерз
1:0
Д. Консепсьон
Завершен
26.10.2025
Кобрелоа
2:0
Сантьяго В
Завершен
26.10.2025
Магальянес
1:0
Антофагаста
Завершен
25.10.2025
Санта Круз
1:0
Арика
Завершен
25.10.2025
У. Де Консепсьон
3:2
Темуко
Завершен
25.10.2025
Сан-Луис Кильота
0:0
Депортес Копьяпо
Завершен
Комментарии к матчу
