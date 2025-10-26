Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B : Кобрелоа — Сантьяго В , 29 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Калама .

Превью матча Кобрелоа — Сантьяго В

Команда Кобрелоа в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-14. Команда Сантьяго В, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-19. Команда Кобрелоа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сантьяго В забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Сантьяго В, в том матче победу одержали хозяева.