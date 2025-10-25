Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Санта Круз - Арика 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: Санта КрузАрика, 29 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

МСК, 29 тур, Стадион: Estadio Municipal Joaquín Muñoz García
Чили - Примера B
Санта Круз
13'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Арика
Санта Круз icon
13'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Арика - Угловой
7'
Угловой
Арика - Угловой
8'
Угловой
Санта Круз - Угловой
13'
Угловой
Санта Круз - Угловой
13'
Санта Круз - 1-ый Гол
19'
Угловой
Арика - Угловой
26'
Угловой
Санта Круз - Угловой
38'
Угловой
Арика - Угловой
39'
Угловой
Арика - Угловой
40'
Угловой
Санта Круз - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
48'
Угловой
Санта Круз - Угловой
58'
Угловой
Санта Круз - Угловой
86'
Угловой
Арика - Угловой
90+1'
Угловой
Арика - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,4

Превью матча Санта Круз — Арика

Команда Санта Круз в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-12. Команда Арика, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-14. Команда Санта Круз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Арика забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Арика, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Санта Круз
Санта Круз
Арика
Санта Круз
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Арика
Арика
2:1
Санта Круз
Санта Круз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Санта Круз Санта Круз
36%
Арика Арика
64%
Атаки
62
80
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
3
1
Игры 29 тур
27.10.2025
Рейнджерз
1:0
Д. Консепсьон
Завершен
26.10.2025
Кобрелоа
2:0
Сантьяго В
Завершен
26.10.2025
Магальянес
1:0
Антофагаста
Завершен
25.10.2025
Санта Круз
1:0
Арика
Завершен
25.10.2025
У. Де Консепсьон
3:2
Темуко
Завершен
25.10.2025
Сан-Луис Кильота
0:0
Депортес Копьяпо
Завершен
Комментарии к матчу
