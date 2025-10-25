Превью матча Санта Круз — Арика

Команда Санта Круз в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-12. Команда Арика, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-14. Команда Санта Круз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Арика забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Арика, в том матче победу одержали хозяева.