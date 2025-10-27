Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B : Рейнджерз — Д. Консепсьон , 29 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Фискал .

Превью матча Рейнджерз — Д. Консепсьон

Команда Рейнджерз в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-12. Команда Д. Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Рейнджерз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Д. Консепсьон забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июня 2025 на поле команды Д. Консепсьон, в том матче победу одержали гостьи.