Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Рейнджерз - Д. Консепсьон 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: РейнджерзД. Консепсьон, 29 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Фискал.

МСК, 29 тур, Стадион: Эстадио Фискал
Чили - Примера B
Рейнджерз
71'
Завершен
1 : 0
27 октября 2025
Д. Консепсьон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 4,4
Рейнджерз icon
71'
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
8'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
16'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
22'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
41'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
45+2'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
45+3'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,4
63'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
66'
Угловой
Рейнджерз - Угловой
71'
Рейнджерз - 1-ый Гол
76'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
79'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
90+7'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,4

Превью матча Рейнджерз — Д. Консепсьон

Команда Рейнджерз в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-12. Команда Д. Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Рейнджерз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Д. Консепсьон забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июня 2025 на поле команды Д. Консепсьон, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Рейнджерз
Рейнджерз
Д. Консепсьон
Рейнджерз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.06.2025
Д. Консепсьон
Д. Консепсьон
1:2
Рейнджерз
Рейнджерз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Рейнджерз Рейнджерз
44%
Д. Консепсьон Д. Консепсьон
56%
Атаки
53
65
Угловые
1
11
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
1
8
Игры 29 тур
27.10.2025
Рейнджерз
1:0
Д. Консепсьон
Завершен
26.10.2025
Кобрелоа
2:0
Сантьяго В
Завершен
26.10.2025
Магальянес
1:0
Антофагаста
Завершен
25.10.2025
Санта Круз
1:0
Арика
Завершен
25.10.2025
У. Де Консепсьон
3:2
Темуко
Завершен
25.10.2025
Сан-Луис Кильота
0:0
Депортес Копьяпо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Natus Vincere Natus Vincere
Tundra Esports Tundra Esports
19 Ноября
11:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA