Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B : Депортес Копьяпо — Магальянес , 28 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Valenzuela Hermosilla .

Превью матча Депортес Копьяпо — Магальянес

Команда Депортес Копьяпо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-8. Команда Магальянес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-10. Команда Депортес Копьяпо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Магальянес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Магальянес, в том матче победу одержали гостьи.