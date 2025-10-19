Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Депортес Копьяпо - Магальянес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: Депортес КопьяпоМагальянес, 28 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

МСК, 28 тур, Стадион: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
Чили - Примера B
Депортес Копьяпо
8'
46'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Магальянес
Смотреть онлайн
Депортес Копьяпо icon
8'
Счет после первого тайма 1:0
Депортес Копьяпо icon
46'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Магальянес - Угловой
8'
Депортес Копьяпо - 1-ый Гол
28'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
29'
Угловой
Магальянес - Угловой
41'
Магальянес - Незабитый пенальти
41'
Угловой
Магальянес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Депортес Копьяпо - 2-ой Гол
59'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
68'
Угловой
Магальянес - Угловой
74'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
85'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
88'
Угловой
Магальянес - Угловой
90'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Депортес Копьяпо — Магальянес

Команда Депортес Копьяпо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-8. Команда Магальянес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-10. Команда Депортес Копьяпо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Магальянес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Магальянес, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Депортес Копьяпо
Депортес Копьяпо
Магальянес
Депортес Копьяпо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.07.2025
Магальянес
Магальянес
0:1
Депортес Копьяпо
Депортес Копьяпо
Обзор

Статистика матча

Атаки
112
156
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
12
Удары в створ ворот
6
6
Игры 28 тур
19.10.2025
Д. Консепсьон
2:2
Сан-Луис Кильота
Завершен
19.10.2025
Темуко
0:0
Санта Круз
Завершен
19.10.2025
Депортес Копьяпо
2:0
Магальянес
Завершен
18.10.2025
Сантьяго Морнинг
3:0
Кобрелоа
Завершен
17.10.2025
Депортес Реколета
2:3
Рейнджерз
Завершен
Комментарии к матчу
