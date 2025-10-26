Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Магальянес - Антофагаста 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: МагальянесАнтофагаста, 29 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de San Bernardo.

МСК, 29 тур, Стадион: Estadio Municipal de San Bernardo
Чили - Примера B
Магальянес
59'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Антофагаста
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Магальянес icon
59'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Магальянес - Угловой
2'
Угловой
Магальянес - Угловой
6'
Угловой
Магальянес - Угловой
7'
Угловой
Магальянес - Угловой
7'
Угловой
Магальянес - Угловой
11'
Угловой
Магальянес - Угловой
14'
Угловой
Магальянес - Угловой
45+5'
Угловой
Антофагаста - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
Магальянес - Угловой
50'
Угловой
Магальянес - Угловой
55'
Угловой
Магальянес - Угловой
59'
Магальянес - 1-ый Гол
70'
Угловой
Магальянес - Угловой
77'
Угловой
Магальянес - Угловой
78'
Магальянес - Незабитый пенальти
88'
Угловой
Магальянес - Угловой
90+1'
Угловой
Антофагаста - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Магальянес — Антофагаста

Команда Магальянес в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-10. Команда Антофагаста, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-8. Команда Магальянес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Антофагаста забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Антофагаста, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Магальянес
Магальянес
Антофагаста
Магальянес
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Антофагаста
Антофагаста
5:0
Магальянес
Магальянес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Магальянес Магальянес
56%
Антофагаста Антофагаста
44%
Атаки
115
112
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
4
Игры 29 тур
27.10.2025
Рейнджерз
1:0
Д. Консепсьон
Завершен
26.10.2025
Кобрелоа
2:0
Сантьяго В
Завершен
26.10.2025
Магальянес
1:0
Антофагаста
Завершен
25.10.2025
Санта Круз
1:0
Арика
Завершен
25.10.2025
У. Де Консепсьон
3:2
Темуко
Завершен
25.10.2025
Сан-Луис Кильота
0:0
Депортес Копьяпо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Метеор Г Метеор Г
Дутинхем Дутинхем
12 Ноября
22:20
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA