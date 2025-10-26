Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B : Магальянес — Антофагаста , 29 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de San Bernardo .

Превью матча Магальянес — Антофагаста

Команда Магальянес в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-10. Команда Антофагаста, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-8. Команда Магальянес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Антофагаста забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Антофагаста, в том матче победу одержали хозяева.