15.08.2025

Смотреть онлайн Интер Майами II - Huntsville City 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Интер Майами IIHuntsville City, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто.

МСК, 1 тур, Стадион: Стад Сапуто
USA MLS Next Pro League
Интер Майами II
23'
87'
Завершен
3 : 5
15 августа 2025
Huntsville City
16'
40'
Huntsville City icon
16'
Интер Майами II icon
23'
Huntsville City icon
40'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,1
Интер Майами II icon
87'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
Huntsville City icon
Пенальти
Интер Майами II
Пенальти
Huntsville City icon
Пенальти
Huntsville City icon
Пенальти
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
16'
Huntsville City - 1-ый Гол
23'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
23'
Интер Майами II - 2-ой Гол
40'
Huntsville City - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 1,1
46'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
54'
Угловой
Huntsville City - Угловой
56'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
61'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
72'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
75'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
79'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
84'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
87'
Интер Майами II - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
2-ой
Huntsville City - Пенальти
3-ий
Интер Майами II - Пенальти
3-ий
Huntsville City - Пенальти
4-ый
Huntsville City - Пенальти

Превью матча Интер Майами II — Huntsville City

Команда Интер Майами II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Huntsville City, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-2. Команда Интер Майами II в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Huntsville City забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 сентября 2025 на поле команды Huntsville City, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Интер Майами II
Интер Майами II
Huntsville City
Интер Майами II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.09.2025
Huntsville City
Huntsville City
4:1
Интер Майами II
Интер Майами II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Интер Майами II Интер Майами II
50%
Huntsville City Huntsville City
50%
Атаки
104
58
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
15
6
Комментарии к матчу
