Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League : Интер Майами II — Huntsville City , 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто .

Превью матча Интер Майами II — Huntsville City

Команда Интер Майами II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Huntsville City, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-2. Команда Интер Майами II в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Huntsville City забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 сентября 2025 на поле команды Huntsville City, в том матче победу одержали хозяева.