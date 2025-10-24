Смотреть онлайн Палестино - Эвертон 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Палестино — Эвертон, 25 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Ла Цистерна. Судить этот матч будет Cristian Galaz Sepulveda.
Превью матча Палестино — Эвертон
Команда Палестино в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-14. Команда Эвертон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Палестино в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эвертон забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Cristian Galaz Sepulveda (Чили).
За последние 4 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Cristian Galaz Sepulveda назначал пенальти