Смотреть онлайн Палестино - Эвертон 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Палестино — Эвертон, 25 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Ла Цистерна. Судить этот матч будет Cristian Galaz Sepulveda.