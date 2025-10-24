Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Палестино - Эвертон 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: ПалестиноЭвертон, 25 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Ла Цистерна. Судить этот матч будет Cristian Galaz Sepulveda.

МСК, 25 тур, Стадион: Муниципал де Ла Цистерна
Chile Liga de Primera
Палестино
Leonardo Sequeira 61'
Junior Arias 72'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Эвертон
Sebastian Sosa 54'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,4
Sebastian Sosa icon
54'
Jason Alvear icon
61'
Junior Arias icon
72'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,4
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Палестино - Угловой
19'
Угловой
Палестино - Угловой
27'
Угловой
Эвертон - Угловой
34'
Угловой
Палестино - Угловой
43'
Угловой
Эвертон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,4
54'
Sebastian Sosa - 1-ый Гол
56'
Угловой
Палестино - Угловой
61'
Jason Alvear - 2-ой Гол
67'
Угловой
Палестино - Угловой
72'
Junior Arias - 3-ий Гол
83'
Угловой
Эвертон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,4

Превью матча Палестино — Эвертон

Команда Палестино в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-14. Команда Эвертон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Палестино в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эвертон забивает 1, пропускает 1.

Палестино Палестино
25
Чили
Себастьян Перез
23
Чили
Jason Alvear
13
Чили
Кристиан Суарез
16
Чили
Jose Bizama
29
Чили
Ian Garguez
15
Чили
Francisco Montes
5
Аргентина
Julian Fernandez
7
Чили
Брайан Карраско
14
Чили
Joe Abrigo
20
Чили
Gonzalo Tapia
27
Парагвай
Junior Marabel
Тренер
Аргентина
Lucas Bovaglio
Эвертон Эвертон
17
Чили
Claudio Gonzalez
27
Чили
Raimundo Rebolledo
16
Чили
Diego Garcia
24
Чили
Diego Oyarzun
2
Чили
Alex Ibacache
21
Чили
Benjamin Berrios
23
Чили
Julian Alfaro
10
Чили
Joan Manuel Cruz Castro
6
Чили
Alvaro Madrid
8
Уругвай
Rodrigo Pineiro
33
Уругвай
Sebastian Sosa
Тренер
Уругвай
Mauricio Larriera

Статистика матча

Владение мячом
Палестино Палестино
64%
Эвертон Эвертон
36%
Атаки
127
105
Угловые
5
3
Фолы
0
1
Удары (всего)
1
0
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Cristian Galaz Sepulveda (Чили).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Cristian Galaz Sepulveda назначал пенальти

