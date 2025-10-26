Превью матча Универсидад Католика — У. Де Чили

Команда Универсидад Католика в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-8. Команда У. Де Чили, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Универсидад Католика в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. У. Де Чили забивает 1, пропускает 1.