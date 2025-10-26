Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Универсидад Католика - У. Де Чили 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Универсидад КатоликаУ. Де Чили, 25 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан Карлос де Апокиндо. Судить этот матч будет Juan Ignacio Lara Luco.

МСК, 25 тур, Стадион: Сан Карлос де Апокиндо
Chile Liga de Primera
Универсидад Католика
Alfred Canales 72'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
У. Де Чили
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,5
Alfred Canales icon
72'
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,5
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
14'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
20'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
28'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
42'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
45+3'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,5
50'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
58'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
72'
Alfred Canales - 1-ый Гол
76'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
88'
Угловой
У. Де Чили - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,5

Превью матча Универсидад Католика — У. Де Чили

Команда Универсидад Католика в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-8. Команда У. Де Чили, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Универсидад Католика в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. У. Де Чили забивает 1, пропускает 1.

Универсидад Католика Универсидад Католика
1
Чили
Vicente Bernedo
23
Чили
Tomas Asta-Buruaga
2
Чили
Daniel Gonzalez
19
Чили
Branco Ampuero
3
Чили
Эухенио Мена
17
Чили
Гари Медель
20
Колумбия
Jhojan Valencia
18
Венесуэла
Eduard Bello
15
Чили
Кристиан Куэвас
30
Чили
Diego Valencia
9
Аргентина
Фернандо Зампедри
Тренер
Аргентина
Даниел Оскар Гарнеро
У. Де Чили У. Де Чили
25
Чили
Gabriel Castellon
2
Аргентина
Franco Ezequiel Calderon
6
Чили
Nicolas Fernandez
5
Чили
Nicolas Ramirez
22
Аргентина
Matias Zaldivia
8
Чили
Israel Poblete
19
Чили
Javier Altamirano
21
Чили
Марсело Диас
24
Чили
Antonio Diaz
9
Аргентина
Leandro Fernandez
18
Аргентина
Lucas Di Yorio
Тренер
Аргентина
Gustavo Alvarez

Статистика матча

Владение мячом
Универсидад Католика Универсидад Католика
38%
У. Де Чили У. Де Чили
62%
Атаки
70
81
Угловые
8
2
Фолы
11
11
Удары (всего)
9
9
Удары мимо ворот
8
12
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Juan Ignacio Lara Luco (Чили).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Juan Ignacio Lara Luco назначал пенальти

Игры 25 тур
28.10.2025
Коло Коло
2:2
Депортес Лимаче
Завершен
27.10.2025
Ла Калера
3:0
Нубленсе
Завершен
26.10.2025
Кобресаль
1:0
Юнион Эспаньола
Завершен
26.10.2025
Универсидад Католика
1:0
У. Де Чили
Завершен
25.10.2025
Хуачипато
1:1
Икике
Завершен
25.10.2025
Серена
2:1
Аудакс
Завершен
24.10.2025
Палестино
2:1
Эвертон
Завершен
