Смотреть онлайн Универсидад Католика - У. Де Чили 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Универсидад Католика — У. Де Чили, 25 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан Карлос де Апокиндо. Судить этот матч будет Juan Ignacio Lara Luco.
Превью матча Универсидад Католика — У. Де Чили
Команда Универсидад Католика в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-8. Команда У. Де Чили, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Универсидад Католика в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. У. Де Чили забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Juan Ignacio Lara Luco (Чили).
За последние 4 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Juan Ignacio Lara Luco назначал пенальти