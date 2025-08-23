Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Chicago Red Stars (W) - North Carolina Courage (W) 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Chicago Red Stars (W)North Carolina Courage (W), 17 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SeatGeek Stadium.

МСК, 17 тур, Стадион: SeatGeek Stadium
США - NWSL - Женщины
Chicago Red Stars (W)
Завершен
3 : 3
23 августа 2025
North Carolina Courage (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Chicago Red Stars (W) — North Carolina Courage (W)

Статистика матча

Атаки
105
119
Угловые
4
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
22 Февраля
22:45
Милан Милан
Парма Парма
22 Февраля
20:00
Сельта Виго Сельта Виго
Майорка Майорка
22 Февраля
20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Баскония Баскония
22 Февраля
21:00
Хайденхайм Хайденхайм
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Февраля
21:30
Страсбург Страсбург
Лион Лион
22 Февраля
22:45
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
Атланта Хокс Атланта Хокс
22 Февраля
23:40
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
22 Февраля
23:40
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
22 Февраля
21:10
Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
22 Февраля
23:40
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA