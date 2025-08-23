23.08.2025
Смотреть онлайн Chicago Red Stars (W) - North Carolina Courage (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Chicago Red Stars (W) — North Carolina Courage (W), 17 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SeatGeek Stadium.
МСК, 17 тур, Стадион: SeatGeek Stadium
США - NWSL - Женщины
Завершен
3 : 3
23 августа 2025
Превью матча Chicago Red Stars (W) — North Carolina Courage (W)
Статистика матча
Атаки
105
119
Угловые
4
7
Комментарии к матчу